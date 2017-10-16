Голосуйте! Эти красавицы борются за звание «Мисс Ида-Вирумаа 2017» на Limon.ee!

На выставке мы были для того, чтобы сфотографировать красавиц, желавших принять участие в нашем конкурсе «Мисс Ида-Вирумаа 2017». Позировать талантливому фотографу смогли все девушки и женщины, кому уже есть 18 лет, проживающие в Ида-Вирумаа.

Наша съемка в нарвском торговом центре прошла при участии фотографа Константина Седнева, и при поддержке отеля Liivarand, а также цветочного магазина Flowers World (изготовление шикарных букетов для фотосессии - прим.ред.).

В день фотографирования был разыгран специальный приз от Илоны Калдре.

С 16 октября до 22 октября (23:59:59) на портале www.limon.ee проходит всенародное голосование. По результатам которого будет выбрана «Мисс Ида-Вирумаа 2017», ей станет девушка, набравшая больше всего голосов. Ей достанется главный приз - диплом, ленточка и ВИП-отдых в отеле LIIVARAND. Голосуйте активно сами и посоветуйте друзьям-подругам! Победительниц объявим не позднее 24 октября. Желаем всем удачи!

Обладательница второго места получит утешительный приз и диплом. И третья красавица - выбор редакции Limon.ee! Тоже полагается утешительный приз и диплом. Какими будут утешительные призы - совсем скоро узнаем!

Эдгар Гергель и Светлана Карабут / ФОТО: Konstantin Sednev

Но сначала о ГЛАВНОМ ПРИЗЕ:

Приз включает в себя проживание в уютном номере полностью обновленного отеля Liivarand SPA Hotel, посещение для двоих приватной банной зоны - VIP–оазис.

VIP-оазис — по-настоящему приватная зона отдыха, где вы сможете в атмосфере уюта и спокойствия почувствовать на себе целебные свойства воды. В оазисе имеются четыре различные бани, свой бар, расслабляющий бассейн с различными источниками водного массажа, японская ванна, а также крытая терраса с видом на море.

Проживание также включает в себя завтрак-буфет, неограниченное посещение самого крупного на Северо-Востоке водно-банного центра при Noorus SPA Hotel, неограниченное посещение тренажёрного зала, парковочное место.

Комфортный трансфер-автобус доставит гостей из отеля к водно-банному комплексу Noorus SPA Hotel.

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