Какой знак Зодиака побеждает в рейтинге изменников, а какой самый верный и преданный

Стрелец

Однажды изменник — всегда изменник? Вы – прирожденный изменник. Если бы был способ обмануть после смерти, вы это сделаете. Вы изменяете, как дышите. Вам нравится измена, потому что она вызывает прилив адреналина, столь необходимого вам. Посмотрите правде в глаза — вы изменщик, пишет Soulpost.

Дева

Всем известно, что вы изменяете, но стоит ли вам быть настолько беспечными в этом? Побеспокойтесь хотя бы убрать за собой упаковку от презервативов и застелить кровать. Но вы не против быть пойманными, это дополнительный импульс вашему эго. На вашем счету уйма любовников, которые ждут вашего звонка 24/7. Горе тому, кто влюбится в вас, потому что, рано или поздно, он пострадает от вашей ветрености.

Весы

Дело не в том, что вы любите секс, вы обожаете влечение и страсть, поэтому, почти наверняка, вы прибегаете к эмоциональной измене. Отношения и любовь важны для вас, но не настолько, чтобы не иметь в запасе несколько страховочных вариантов. Вы настолько талантливы в измене, что можете собрать в одном ресторане троих любовников, и никто из них не заподозрит вас в предательстве.

Овен

Возможно, ваш партнер не сделал вам ничего плохого. Просто вам любопытно. Вам не нравится чувствовать себя в ловушке. Ваш внутренний баран хочет выйти и «упереться рогами». Вам нравится выбирать разных любовников, как будто они — пирожные в прекрасной французской кофейне. Хуже всего то, вы не будете пытаться скрыть измену, даже если будете пойманы на горячем с поличной. В конце концов, если бы он удовлетворял вас и знал, как сделать вас счастливой, вы бы не изменили ему.

Близнецы

Как только вы задаетесь вопросом, каково это — спать с кем-то, кроме вашего парня, вы не будете счастливы, пока не попробуете этот вариант развития событий. В конце концов, что, если вы умрете, никогда не рискнув найти человека, который окажется вашим «единственным»? Таким образом, вы решаетесь на измену, например, в друзьями вашего парня или его братьями. Большинство видов животных не моногамны, так зачем вам быть другими?

Козерог

Вы не часто изменяете, но не расстраиваетесь, когда это делаете. В конце концов, вы — животное, а у них свои нужды. Если вы не можете быть с тем, кого любите, вы можете переспать с тем, с кем вы встречаетесь на данный момент. Когда вы решаетесь на измену, это происходит почти случайно. Вы напиваетесь или уезжаете в командировку. Но для вас измена – чистая физика, вы не волнуетесь о ней и не испытываете душевных страданий.

Рак

Дело не в том, что вы не изменяете, а в том, что вы неосмотрительны в этом. Вы слишком вежливы и не хотите, чтобы ваш партнер узнал об этом. Таким образом, смесь вежливой неосмотрительности сводится к огромному беспорядку — для всех участников ситуации. Вы будете изменять, пока не найдете Единственного и неповторимого, и тогда вы завяжете с этим грязным делом. Единственная причина, по которой вы изменяете, это то, что вы еще не нашли истинную любовь.