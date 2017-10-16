Какой знак Зодиака побеждает в рейтинге изменников, а какой самый верный и преданный

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рейтинг гнусных изменников и преданных любимых.
Стрелец
Однажды изменник — всегда изменник? Вы – прирожденный изменник. Если бы был способ обмануть после смерти, вы это сделаете. Вы изменяете, как дышите. Вам нравится измена, потому что она вызывает прилив адреналина, столь необходимого вам. Посмотрите правде в глаза — вы изменщик, пишет Soulpost.
Дева
Всем известно, что вы изменяете, но стоит ли вам быть настолько беспечными в этом? Побеспокойтесь хотя бы убрать за собой упаковку от презервативов и застелить кровать. Но вы не против быть пойманными, это дополнительный импульс вашему эго. На вашем счету уйма любовников, которые ждут вашего звонка 24/7. Горе тому, кто влюбится в вас, потому что, рано или поздно, он пострадает от вашей ветрености.
Весы
Дело не в том, что вы любите секс, вы обожаете влечение и страсть, поэтому, почти наверняка, вы прибегаете к эмоциональной измене. Отношения и любовь важны для вас, но не настолько, чтобы не иметь в запасе несколько страховочных вариантов. Вы настолько талантливы в измене, что можете собрать в одном ресторане троих любовников, и никто из них не заподозрит вас в предательстве.
Овен
Возможно, ваш партнер не сделал вам ничего плохого. Просто вам любопытно. Вам не нравится чувствовать себя в ловушке. Ваш внутренний баран хочет выйти и «упереться рогами». Вам нравится выбирать разных любовников, как будто они — пирожные в прекрасной французской кофейне. Хуже всего то, вы не будете пытаться скрыть измену, даже если будете пойманы на горячем с поличной. В конце концов, если бы он удовлетворял вас и знал, как сделать вас счастливой, вы бы не изменили ему.
Близнецы
Как только вы задаетесь вопросом, каково это — спать с кем-то, кроме вашего парня, вы не будете счастливы, пока не попробуете этот вариант развития событий. В конце концов, что, если вы умрете, никогда не рискнув найти человека, который окажется вашим «единственным»? Таким образом, вы решаетесь на измену, например, в друзьями вашего парня или его братьями. Большинство видов животных не моногамны, так зачем вам быть другими?
Козерог
Вы не часто изменяете, но не расстраиваетесь, когда это делаете. В конце концов, вы — животное, а у них свои нужды. Если вы не можете быть с тем, кого любите, вы можете переспать с тем, с кем вы встречаетесь на данный момент. Когда вы решаетесь на измену, это происходит почти случайно. Вы напиваетесь или уезжаете в командировку. Но для вас измена – чистая физика, вы не волнуетесь о ней и не испытываете душевных страданий.
Рак
Дело не в том, что вы не изменяете, а в том, что вы неосмотрительны в этом. Вы слишком вежливы и не хотите, чтобы ваш партнер узнал об этом. Таким образом, смесь вежливой неосмотрительности сводится к огромному беспорядку — для всех участников ситуации. Вы будете изменять, пока не найдете Единственного и неповторимого, и тогда вы завяжете с этим грязным делом. Единственная причина, по которой вы изменяете, это то, что вы еще не нашли истинную любовь.
Водолей
Вы склонны изменять больше эмоционально, чем физически. Отчасти потому, что вы гермофоб и боитесь любых микробов и болезней, а отчасти потому, что никто не может удовлетворить все ваши многочисленные эмоциональные потребности. Давайте посмотрим правде в глаза: вы очень нуждаетесь в любви и заботе. Если вы влюблены в кого-то по уши, вы вообще не будете изменять. Если ваш нынешний партнер — секс-машина, которая удовлетворяет вас, как никто другой, вам и в голову не придет рассматривать другие варианты. Но, если партнер не может угодить вам ни физически, ни эмоционально, что, черт возьми, вы делаете рядом с ним?
Рыбы
Вы любите быть влюбленными. Вот почему вы вряд ли измените, если не почувствуете, что все кончено. Измена для вас — способ выйти из отношений, которые вы решили завершить. Но, если вы пойдете по этой скользкой дорожке, вы отлично заметаете за собой следы. Вы, как судмедэксперт, умеете скрывать улики.
Лев
Вы, в основном, преданны, но не потому, что вы считаете измену безнравственной. Она, скорее, непрактична. Кому нужна головная боль, вступая в роман на стороне? Кому нужна драма и тяжелый разрыв, которые последуют после того, как вас застанут с любовником? Временное удовольствие от тайного секса не стоит ада, который последует после него.
Скорпион
Измена — первый признак того, что вы влюбились, а это вам дает очень сложно. Вы изменяете, чтобы притупить чувство уязвимости и восстановить контроль и власть. Или вы будете изменять, если начнете скучать в постели. В идеале, отличный секс и отсутствие влюбленности – единственная гарантия от измены.
Телец
Вы преданны, как собака своему хозяину, поэтому единственная причина, по которой вы когда-либо измените – когда вы полюбите кого-то другого и не сможете контролировать свое сердце.