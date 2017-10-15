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В возрасте 47 лет умер известный актер, звезда сериала «День радио»

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Дмитрий Марьянов | ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS/Scanix

Российский актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, актер умер по дороге в больницу подмосковного города Лобни, куда его везли друзья после того, как Марьянов почувствовал себя плохо. Причина смерти пока не установлена.

Дмитрий Марьянов с 1994 года входил в состав труппы театра "Ленком", участвовал в таких спектаклях, как "Юнона и Авось", "Бременские музыканты", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он также снимался в фильмах и сериалах, играл в музыкальном спектакле "Квартета И" "День радио".

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