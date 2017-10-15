Измена была: стали известны подробности второго развода Аршавина

Вторая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина не будет требовать от мужа алиментов при разводе. Она сообщила, что сама сможет обеспечить своих детей, пишет Ридус.
"В скором времени буду подавать на развод… Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду", - говорит Казьмина.
Как уверяет женщина, инициатором расставания была она. Одной из причин разрыва стала профессиональная деятельность супруги спортсмена. По словам Казьминой, Аршавин «мешал» ее самореализации в качестве журналиста.
Также супруга футболиста не простила ему измену. Еще до свадьбы, которая состоялась 1 сентября прошлого года, она уличила возлюбленного в неверности. У Аршавина был роман с замужней моделью.
«Измена была лишь одной из причин, которые подтолкнули меня принять такое решение», — приводит слова Казьминой «СтарХит».
Жена Аршавина призналась, что после измены муж стал очень внимательным и заботливым. А с рождением дочери Есении в феврале этого года семья стала еще крепче.
Ради Казьминой Андрей Аршавин оставил свою гражданскую супругу телеведущую Юлию Барановскую, которая за десять лет совместной жизни родила ему троих детей.
У второй жены футболиста также есть дети от первого брака, с которыми Аршавин нашел общий язык.
Сейчас спортсмен играет за казахстанский «Кайрат». Недавно он сообщил, что не намерен выступать в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги.
Ранее Аршавин не исключал, что завершит профессиональную карьеру после истечения срока контракта с «Кайратом», который заключен до конца 2017 года.