Измена была: стали известны подробности второго развода Аршавина

"В скором времени буду подавать на развод… Мы живем в разных городах. Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду", - говорит Казьмина.

Как уверяет женщина, инициатором расставания была она. Одной из причин разрыва стала профессиональная деятельность супруги спортсмена. По словам Казьминой, Аршавин «мешал» ее самореализации в качестве журналиста.

Также супруга футболиста не простила ему измену. Еще до свадьбы, которая состоялась 1 сентября прошлого года, она уличила возлюбленного в неверности. У Аршавина был роман с замужней моделью.

«Измена была лишь одной из причин, которые подтолкнули меня принять такое решение», — приводит слова Казьминой «СтарХит».

Жена Аршавина призналась, что после измены муж стал очень внимательным и заботливым. А с рождением дочери Есении в феврале этого года семья стала еще крепче.

Ради Казьминой Андрей Аршавин оставил свою гражданскую супругу телеведущую Юлию Барановскую, которая за десять лет совместной жизни родила ему троих детей.

У второй жены футболиста также есть дети от первого брака, с которыми Аршавин нашел общий язык.

Сейчас спортсмен играет за казахстанский «Кайрат». Недавно он сообщил, что не намерен выступать в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее Аршавин не исключал, что завершит профессиональную карьеру после истечения срока контракта с «Кайратом», который заключен до конца 2017 года.