У каждого знака Зодиака свои страхи и фобии. К каким склонны вы?

Известно, что каждому знаку Зодиака соответствуют свои цвета, запахи, символы… и даже страхи!
Как же понять, кто есть кто, и чего ожидать от людей, родившихся под тем или иным созвездием? Астрологи давно уже разобрались!
На всякий случай — вот краткий словарь упоминаемых в тексте фобий:
- Авиафобия — боязнь полетов (в самолете).
- Агорафобия — боязнь открытых пространств.
- Андрофобия — боязнь мужчин.
- Венустрафобия — боязнь красивых женщин.
- Гамофобия — боязнь свадеб.
- Исолофобия — боязнь одиночества.
- Катагелофобия — боязнь быть осмеянным.
- Клаустрофобия — боязнь замкнутых пространств.
- Мастигофобия — боязнь наказания.
- Тахофобия — боязнь скорости.
А вот что известно о страхах и фобиях разных знаков:
Овен
Овен — инициативный, смелый и решительный. Все поступки, которые он совершает, настолько бесстрашны, что граничат с безрассудством. Овен долго не поддается усталости и всегда доводит дело до конца, подбадривая себя уверениями, что ему все по плечу, пишет Лифтер.
Тем не менее Овнам свойственна боязнь замкнутых пространств — клаустрофобия: они лучше поднимутся по лестнице на вершину небоскреба, чем воспользуются лифтом.
Овны очень коммуникабельны, поэтому их часто преследует страх остаться в одиночестве — исолофобия.
Овны самоуверенны, упрямы, считают свое мнение единственно правильным, и поэтому их охватывает праведный гнев, когда истинность их суждений ставится под сомнение.
Телец
Телец — спокойный, приветливый и дружелюбный знак Зодиака, однако полностью он раскрывается далеко не каждому. Близко узнать Тельца могут только близкие родственники и друзья. Тельца нельзя назвать чересчур общительным — он, скорее, скуп на эмоции.
Тельцы в большинстве своем не верят в мистику, поэтому их не напугаешь жуткими рассказами о вампирах, оборотнях и призраках. Однако если они столкнутся один на один с чем-либо загадочным и не поддающимся научному объяснению, то могут испугаться, и постараются сделать все, чтобы как можно скорее забыть об этом событии.
Вообще, Тельцы — один из немногих знаков Зодиака, редко страдающий фобиями. Это объясняется тем, что они не зацикливаются на мелочах и могут махнуть рукой на свои страхи.
При этом Телец — совершенно не экстремальный знак Зодиака, он никогда не рискнет прыгнуть с парашютом или заняться альпинизмом.
Близнецы
Близнецы — сложный и противоречивый знак, самый непостоянный и переменчивый из всех знаков Зодиака. Настроение близнецов изменчиво, как погода: их бросает от смеха к плачу, от любви к ненависти, от радости к грусти. Близнецы как никто другой способны облекать свои мысли в убедительную форму, благодаря чему избавляют себя от многих переживаний и страхов.
Однако Близнецы не могут перебороть в себе страх темноты, глубины и замкнутых пространств.
Люди, родившиеся под знаком Близнецов, терпеть не могут рутину и серость, однообразие их пугает и утомляет.
Близнецы очень выносливы физически, но их нервная система крайне лабильна, эмоциональный фон неустойчив, а порог болевой чувствительности снижен, поэтому они плохо переносят любую, даже незначительную боль.
Рак
Раки невероятно застенчивы, впечатлительны и уязвимы, часто замыкаются в себе. Такой склад характера способствуют развитию различных фобий еще с детских лет.
Причем редко у какого знака встретишь такое разнообразие страхов: клаустрофобия, венустрафобия (боязнь красивых женщин), андрофобия (боязнь мужчин), а также более приземленные страхи темноты, глубины, выступлений на публике и наказания.
Раки обидчивы и невероятно боятся стать объектом насмешек; этот страх может перейти в патологию, и в таком случае он называется катагелофобией.
Как эмоционально неустойчивый знак Рак панически боится больших скоростей (тахофобия) и полетов на большой высоте — авиафобия.
Лев
Уже по одному только названию понятно, что Лев — знак благородный, энергичный и невероятно смелый. Казалось бы, напугать Льва нереально, но как раз его основные достоинства и есть источник его страхов.
Если вы ставите под сомнение достоинства Льва, это невероятно задевает его гордость. Лев панически боится оплошать и уронить свое достоинство.
У Львов часто проявляется навязчивый страх быть осмеянным, неоцененным и непонятым. Лев всегда рассчитывает только на восхищение и высокие оценки окружающих, не представляя себе жизнь без хвалебных речей и лести в свой адрес.
Несмотря на отвагу и бесстрашие, Львы жутко боятся боли и вообще любых медицинских манипуляций.
Дева
Девы — очень скромные и утонченные люди. Они не любят шумных компаний, предпочитая им узкий круг друзей. Они не умеют расслабляться, почти всегда собраны и озабочены насущными делами.
У таких людей много страхов: например, они боятся мнения других людей и очень зависят от него. Девы опасаются стать объектом сплетен и разговоров, насмешек и подшучиваний.
Они плохие руководители, не могут выполнять много дел одновременно, довольно медлительны и непунктуальны. У мужчин-Дев часто развивается венустрафобия (боязнь красивых женщин).
Девы вообще не верят в любовь, считая ее сказкой для дурачков, поэтому для обоих полов характерна гамофобия — боязнь женитьбы и замужества.
Весы
Люди, рожденные под знаком Весов, всегда и во всем ищут золотую середину. Их отличает гармония души и тела, они легко идут на компромисс, но часто не могут добиться равновесия в собственных чувствах и эмоциях.
Смена настроения — их привычное состояние; они то впадают в глубокую депрессию, то радуют окружающих звонким смехом и счастливым видом.
Весы панически боятся насекомых и пресмыкающихся, особенно лягушек и змей; они плохо терпят боль и обращаются к врачам лишь в случае крайней необходимости.
Весы не переносят одиночества — их часто мучает страх остаться без спутника жизни, и они стараются как можно скорее вступить в брак и создать семью.
Скорпион
Скорпионы успешно совмещают в себе энергию и целеустремленность, достоинство и выносливость, талант и силу воли. У них хорошая интуиция: часто Скорпионы предугадывают слова и изменения настроения окружающих.
Скорпион — редкий знак, который почти никогда ничего не боится, как и подобает королю с острым жалом.
Зато те немногочисленные фобии, которые все же могут атаковать скорпионов, весьма оригинальны: боязнь углов, альбиносов и азартных игр.
Скорпионы — личности скрытные, поэтому страшно боятся, что их тайны могут быть обнародованы.
Стрелец
Стрельцы уверенно идут по жизни; они необычайно напористы и целеустремлены. Эти люди коммуникабельны, дружелюбны, и их нельзя упрекнуть в трусости. Стрельцы обожают экстрим и всегда кидаются грудью на амбразуру.
Единственный их недостаток — расточительность: они совершенно неэкономны и часто тратят деньги на пустяки. Стрельцы веселы, беззаботны, обладают великолепным чувством юмора.
Они прямодушны и всегда говорят то, что думают, поэтому терпеть не могут, когда их упрекают в лживости.
Еще Стрельцы верят в мистику и боятся нечистой силы. Это очень свободолюбивый знак, поэтому среди Стрельцов часто встречаются клаустрофобы.
Козерог
Козерог — счастливый знак, который с рождения запрограммирован на успех и в течение всей жизни идет к нему. Козероги невероятно трудолюбивы — они буквально живут работой. Внешне козероги бывают немного хмурыми, апатичными и несобранными, но внутри у них стальной стержень.
Среди них часто встречаются закомплексованные личности с множеством страхов.
У Козерогов разум преобладает над чувствами, посему они очень осторожны и твердо стоят на земле. Они не позволяют себе проявление таких чувств, как ревность, лень, импульсивность и безалаберность, считая их слабостью и препятствием на пути к достижению цели.
Козероги склонны к проявлению таких фобий, как агорафобия (боязнь большого скопления людей) и авиафобия.
Водолей
Под знаком Водолея родилось самое большое число гениальных людей — художников, писателей, музыкантов и скульпторов. Водолеи очень любознательны, у них прекрасно развита интуиция и воображение. Они уравновешенны, необидчивы и довольно спокойны.
Они общительны, стремятся окружить себя большим количеством людей, но при этом периодически замыкаются в себе и просят, чтобы их оставили в покое.
Да, Водолеи непостоянны, но это вполне соответствует такому творческому знаку Зодиака. Зато в супружеской жизни они верны, любящи и заботливы.
Из страхов им более всего свойственны страх одиночества и боязнь боли.
Рыбы
Самый мечтательный из всех знаков. Рыбы очень чувствительны, ранимы, мягки и настолько загадочны, что можно общаться с ними всю жизнь, но так и не понять до конца всю их сущность. Они уравновешенны, но в то же время их часто охватывает гнев.
Этот знак Зодиака наделен невероятной артистичностью и интуицией. Друг Рыб — случай, они часто ловят удачу за хвост именно по счастливой случайности.
Рыбы верят во все таинственное и мистическое, поэтому всю жизнь могут бояться нечистой силы — ведьм, привидений, духов, а заодно инопланетян.
В силу ранимого характера Рыб часто преследует страх наказаний, и если ребенка-Рыб в детстве жестоко наказывают, это перерастает в патологический страх — мастигофобию.
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