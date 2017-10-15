У каждого знака Зодиака свои страхи и фобии. К каким склонны вы?

Как же понять, кто есть кто, и чего ожидать от людей, родившихся под тем или иным созвездием? Астрологи давно уже разобрались!

На всякий случай — вот краткий словарь упоминаемых в тексте фобий:

Авиафобия — боязнь полетов (в самолете).

Агорафобия — боязнь открытых пространств.

Андрофобия — боязнь мужчин.

Венустрафобия — боязнь красивых женщин.

Гамофобия — боязнь свадеб.

Исолофобия — боязнь одиночества.

Катагелофобия — боязнь быть осмеянным.

Клаустрофобия — боязнь замкнутых пространств.

Мастигофобия — боязнь наказания.

Тахофобия — боязнь скорости.

А вот что известно о страхах и фобиях разных знаков:

Овен

Овен — инициативный, смелый и решительный. Все поступки, которые он совершает, настолько бесстрашны, что граничат с безрассудством. Овен долго не поддается усталости и всегда доводит дело до конца, подбадривая себя уверениями, что ему все по плечу, пишет Лифтер.

Тем не менее Овнам свойственна боязнь замкнутых пространств — клаустрофобия: они лучше поднимутся по лестнице на вершину небоскреба, чем воспользуются лифтом.

Овны очень коммуникабельны, поэтому их часто преследует страх остаться в одиночестве — исолофобия.

Овны самоуверенны, упрямы, считают свое мнение единственно правильным, и поэтому их охватывает праведный гнев, когда истинность их суждений ставится под сомнение.

Телец

Телец — спокойный, приветливый и дружелюбный знак Зодиака, однако полностью он раскрывается далеко не каждому. Близко узнать Тельца могут только близкие родственники и друзья. Тельца нельзя назвать чересчур общительным — он, скорее, скуп на эмоции.

Тельцы в большинстве своем не верят в мистику, поэтому их не напугаешь жуткими рассказами о вампирах, оборотнях и призраках. Однако если они столкнутся один на один с чем-либо загадочным и не поддающимся научному объяснению, то могут испугаться, и постараются сделать все, чтобы как можно скорее забыть об этом событии.

Вообще, Тельцы — один из немногих знаков Зодиака, редко страдающий фобиями. Это объясняется тем, что они не зацикливаются на мелочах и могут махнуть рукой на свои страхи.

При этом Телец — совершенно не экстремальный знак Зодиака, он никогда не рискнет прыгнуть с парашютом или заняться альпинизмом.

Близнецы

Близнецы — сложный и противоречивый знак, самый непостоянный и переменчивый из всех знаков Зодиака. Настроение близнецов изменчиво, как погода: их бросает от смеха к плачу, от любви к ненависти, от радости к грусти. Близнецы как никто другой способны облекать свои мысли в убедительную форму, благодаря чему избавляют себя от многих переживаний и страхов.

Однако Близнецы не могут перебороть в себе страх темноты, глубины и замкнутых пространств.

Люди, родившиеся под знаком Близнецов, терпеть не могут рутину и серость, однообразие их пугает и утомляет.

Близнецы очень выносливы физически, но их нервная система крайне лабильна, эмоциональный фон неустойчив, а порог болевой чувствительности снижен, поэтому они плохо переносят любую, даже незначительную боль.