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Сыну умершей от рака Барановской нашли новый дом

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Стелла Барановская | ФОТО: Instagram

Анфиса Чехова рассказала о судьбе сына Стеллы Барановской. Мальчику уже нашли новый дом, пишет Дни.ру.

"Даня живет с мамой Стеллы. Ходит в садик", – сообщила на своей странице в Instagram Чехова.

Актриса напомнила, что 14 октября исполнилось 40 дней с момента смерти Стеллы Барановской. "По прежнему помню каждый день, проведенный вместе! По прежнему делюсь с тобой своими мыслями...только уже не в слух", – написала Чехова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Анфиса так и не смирилась со смертью подруги. "Для меня ты все равно живая, Крошка! Слышу твой голос у себя в голове, храню тебя в своем сердце", – отметила актриса.

Долгое время Стелла боролась с острым лимфобластным лейкозом, но болезнь оказалась сильнее. Вместе с Екатериной актрисе помогали телеведущая Анфиса Чехова, певицы Анастасия Стоцкая и Зара. Более того, последняя даже на некоторое время приютила у себя шестилетнего сына Барановской Даниила.

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