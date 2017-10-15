Ким Кардашян высмеяли в Сети за секс-игрушки, попавшие на фото

И произвела фурор, ведь кисть на снимке выглядит как предмет, который точно должен понравиться женщинам.

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Некоторые комментаторы предположили, что новая линейка аксессуаров от Ким отличается особой многофункциональностью, другие заявили, что на фото случайно попал подарок к покупке.

BAR/Scanpix

Интересно, что ранее Ким уже размещала подробный урок по макияжу с использованием своей новой линейки средств, только форма ручек кистей не вызвала такого ажиотажа.