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Ким Кардашян высмеяли в Сети за секс-игрушки, попавшие на фото

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Ким Кардашян. | ФОТО: NIJO/Scanpix

В июне Ким Кардашян запустила собственную линейку косметических аксессуаров, а 12 октября опубликовала фотографии с кисточками в своем Instagram, пишет Life.

И произвела фурор, ведь кисть на снимке выглядит как предмет, который точно должен понравиться женщинам.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

Некоторые комментаторы предположили, что новая линейка аксессуаров от Ким отличается особой многофункциональностью, другие заявили, что на фото случайно попал подарок к покупке.

BAR/Scanpix

Интересно, что ранее Ким уже размещала подробный урок по макияжу с использованием своей новой линейки средств, только форма ручек кистей не вызвала такого ажиотажа.

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