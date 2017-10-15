Собчак в прозрачном платье выставила обвисшую грудь

Наряд подчеркивает длинные ноги Ксении, а вот грудь выставляет не в лучшем виде. Создается впечатление, что формы Собчак немного обвисли и расплылись.

Поклонники даже вступили в перепалку из-за образа своей любимицы. Некоторые убеждены, что Ксения выглядит шикарно, другие же утверждают, что платье исказило фигуру телеведущей.

"Фууу, выставила свою обвисшую грудь", – написал хейтеры в комментариях под фото. "Ксения красавица, просто нет слов!" – возразил другой пользователь Сети. "Ну если она красавица,то я не знаю,что у вас со вкусом?" – возмутился третий (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Oct 13, 2017 at 10:13am PDT

Ранее Ксения Собчак рассказала о переменах в личной жизни. Ведущая призналась, что теперь она любит детей. "Я вообще изменилась, и да – полюбила детей. Правда, пока только мальчиков, и строго определенного возраста. Я стала заглядывать в коляски, спрашивать: "Кто это у нас? Сколько лет?" А я ведь всегда ненавидела тех, кто так делает. И до сих пор ненавижу", – призналась ведущая.