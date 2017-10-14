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Галерея: на главной премьере этого года собрался весь эстонской бомонд

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Вчера, 13 октября, прошла премьера одного из самых ожидаемых эстонских фильмов этого года Keti lõpp («Конец цепи») режиссера Прийта Пяясуке, на которой собрались все видные деятели культуры и искусства.

Действие дебютной картины режиссера Прийта Пяэсуке, снятой по удостоенной множества премий пьесе Пааво Пийка «Конец «Цепи», разворачивается в расположенном на отшибе ресторане быстрого питания «Цепь». Главная героиня, официантка (Майкен Шмидт), отличается сообразительностью, но вся ее энергия в этом убогом заведении тратится впустую. Пытаясь привлечь на этот заброшенный, тонущий корабль хоть каких-то посетителей, она сражается с ветряными мельницами, но не хочет себе в этом признаться. «Цепь» превратилась для нее в некомфортную зону комфорта.

И вот, одним хмурым утром раздается телефонный звонок, и девушка узнает, что «Цепь» закрывают и это ее последний рабочий день. Один за одним в «Цепи» начинают появляться посетители последнего дня. Со своими бесконечными душевными кризисами и на фоне мирового кризиса вокруг они доведены, казалось бы, до предела. Они приходят и уходят, каждый в своем собственном коконе, и в «Цепи» этот кокон словно бы взрывается, а главной героине приходится всё это видеть. В гамбургерную заходит прячущаяся во лжи школьница Луа, заходят «зайки» с девичника, которые ходят основательно подкрепиться перед праздником, заходит семейная пара за тридцать, достигшая в своих отношениях невыносимой откровенности. В конце концов появляется желающий найти работу официанта вундеркинд академического мира (Хендрик Тоомпере мл.), а затем приходит известный композитор, которому удается увидеть в этом заведении нечто красивое и особенное. Каждый из этих людей движим стремлением обрести в жизни надежную точку опоры, чувство осмысленности существования и родственные души.

События фильма разворачиваются на фоне всемирной экономической и душевной депрессии, и поднимается вопрос о том, какое право мы имеем судить людей, оказавшихся в жерновах этого кризиса, осуждать средства, которые они используют, чтобы из него выбраться.

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