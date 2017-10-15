Начни свой день правильно: гороскоп на 15 октября

Хороший день для общения и отдыха, запланированных и импровизированных развлечений. Самое время забыть о старых обидах и постараться наладить отношения с людьми, которые вам дороги. Могут напомнить о себе давние знакомые, порадуют знаками внимания особы, о которых вы вспоминаете с нежностью.
Не следует придавать большого значения романтическим признаниям – люди щедры на них, но не всегда серьезны, пишет Дворец.
Этот день характеризуется ростом жизненного потенциала, творческим подъемом, возможностью найти неожиданное решение привычных проблем. Не следует ждать легких успехов во всем, но наиболее важные цели могут быть достигнуты без больших усилий при условии правильного использования имеющихся ресурсов.
Овен
День будет удачным, продуктивным и интересным. Ваша задача – не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и не сходить с избранного пути. Решения, принятые самостоятельно, будут удачными. Воплощение в жизнь смелых идей, которые посетят вас сегодня, - всего лишь вопрос времени; результат же превзойдет ваши ожидания. Возможны приятные подарки.
Порадуют знаки внимания со стороны старых и новых знакомых; у вас не будет причин жаловаться на одиночество. Отношения с любимым человеком идут на лад, но вы не должны форсировать события, проявлять излишнюю инициативу – проследите за тем, как развивается ситуация, обдумайте создавшееся положение.
Телец
День будет приятным и интересным, полным разнообразных событий. Вас ожидают приятные сюрпризы и подарки, знаки внимания и неожиданные встречи. Легко находя общий язык с новыми знакомыми, вы стремительно расширяете свой круг общения, появляется возможность сблизиться с весьма интересными особами. Не может не радовать гармония в романтических отношениях. Родственники готовы поддержать любую вашу идею и забыть о прежних обидах.
Посещение светских мероприятий обещает быть делом не только приятным, но и полезным. Появляется возможность сделать удачные покупки или выгодно вложить деньги. Реализация идей, которые посетят вас в этот день, будет способствовать улучшению финансового положения.
Близнецы
Профессиональные хлопоты заметно осложнят жизнь Близнецам, и дело не только в новых делах, но и в необходимости исправлять ошибки, допущенные ранее, бороться с последствиями собственного легкомыслия. Ваша целеустремленность принесет неплохие плоды, но к ней совершенно необходимо добавить также терпение и готовность к компромиссам. На переговорах можно обсуждать финансовые вопросы, а вот разделения обязанностей касаться не стоит, как и строить планы, относящиеся к долгосрочному сотрудничеству.
Не так просто найти общий язык с любимым человеком, к тому же Близнецы сегодня предпочитают не говорить о накопившихся проблемах и претензиях, а лишь молчаливо обижаться или пытаться скрыть свои эмоции. Это не способствует ни улучшению настроения, ни гармонии в отношениях.
Рак
Возможны разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостями, но и от себя не требуйте слишком многого – этот день можно провести весьма приятно, если на время забыть о тех проблемах, решить которые немедленно невозможно. Вы будете душой любой компании, но поступите мудро, если не станете давать любимому человеку поводов для ревности.
Не скрывайте свои чувства, будьте искренни с окружающими. Очень опасно говорить близким то, что они, по вашему мнению, желают услышать, или брать на себя обязательства, выполнить которые вы пока не готовы. Приятным будет общение с детьми, порадуют встречи со старшими родственниками.
Лев
Львам предстоит решить несколько непростых задач, но испытания, выпавшие на долю представителей этого знака, никак не назовешь непосильными. Секрет в том, чтобы вовремя отказаться от неудачно избранной тактики, воспользовавшись советом знающих и опытных людей. Вам пойдет на пользу общение с представителями старшего поколения, а также друзьями, имеющими богатый жизненный опыт.
Любимый человек найдет возможность порадовать вас, выразить свои чувства; однако, если вы поскупитесь на приятные признания, отношения могут испортиться. Игнорируйте любую непроверенную информацию: велика вероятность, что недоброжелатели специально вводят вас в заблуждение, распуская сплетни.
Дева а
Интересные возможности открываются перед Девами, энергетический и творческий потенциал которых очень высок. Вероятно появление новых целей, а также оригинальных идей, которые будут воплощены в жизнь благодаря своевременному вмешательству влиятельных людей. Вы не склонны ограничиваться полумерами, что может привести к настоящей революции в личной жизни, однако поводов для сожалений у вас не будет.
Общение с членами семьи будет не только приятным, но и полезным: вы получите важную информацию, которую сможете использовать в своих интересах. Возможны встречи с давними знакомыми; не верьте обещаниям тех, кто уже обманул вас однажды.
Весы
Скрытые стороны вашей деятельности становятся важнее ее внешней парадной стороны. Возможно, вам придется вынужденно сменить место работы на более уединенное и романтическое или на менее стабильное (например, в финансовом плане). Ваша новая служба может быть связана с командировками, интригами, приватными услугами, решением чужих деликатных проблем. Весам, страдающим хроническими недугами, звезды советуют подумать о комплексном медицинском обследовании, о временном пребывании в стационаре или пансионате.
Скорпион
Скорпионам стоит отдохнуть и развеяться – в последние дни у них было не слишком много возможностей сделать это. Порадуйте себя встречей со старыми друзьями, не отказывайтесь от посещения увеселительных заведений. Вы общительны и легко идете на контакт, что создает благоприятные условия для новых знакомств; однако будьте разборчивы – есть шанс увлечься особой, совершенно не заслуживающей вашей симпатии.
Осторожность в поездках и аккуратность при расчетах и оформлении документов избавят вас от многих неприятных минут. Откровенная беседа со старшими родственниками поможет получить ценный совет, последовав которому, вы сможете избежать серьезных проблем в ближайшем будущем.
Стрелец
Возможны проблемы в отношениях с близкими людьми, обстановка в семье будет напряженной, дискомфортной. Любой пустяк может стать поводом для серьезной ссоры с любимым человеком, и даже всей свойственной вам тактичности будет недостаточно для того, чтобы сохранить мир. Постарайтесь отложить выяснения отношений, не позволяйте старым обидам влиять на ваши высказывания и поступки. Конструктивный диалог маловероятен, но есть шанс обойтись без скандалов и взаимных обвинений.
В остальных сферах жизни сильны позитивные тенденции. Вам пойдут на пользу общение с друзьями, чтение, просмотр познавательных телепередач. Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей, займитесь спортом, но избегайте перегрузок.
Козерог
Возможны неприятные неожиданности и события, которые заставят вас пересмотреть свои профессиональные планы. При этом есть шанс заручиться поддержкой старых и новых знакомых, получить финансовую поддержку или предложения, обещающие неплохой заработок. Старайтесь сохранять оптимизм и терпеливо преодолевайте препятствия – целеустремленные Козероги наверняка смогут одержать верх над обстоятельствами.
Этот день подходит для праздника в кругу близких, встречи с друзьями, романтического свидания. Возможно романтическое знакомство. Творческой работы, занятия музыкой и живописью принесут много радости.
Водолей
Водолеи могут найти ответы на многие вопросы, беспокоившие их в последнее время. Некоторые перемены в собственном поведении, отказ от ставших вредными привычек будут очень полезны. Найти общий язык с близким человеком удастся тем, кто способен оценить свои поступки трезво и беспристрастно, признать свои ошибки и не повторять их.
События этого дня помогут вам в полной мере использовать свой творческий потенциал, реализовать многие старые замыслы. Ставьте перед собой высокие цели – есть шанс достичь их быстро и без серьезных усилий. Жизненный потенциал высок, однако не исключены перепады настроения, временами возможно ощущение печали, беспричинной грусти.
Рыбы
День благоприятный и удачный, однако для развлечений и отдыха подходящий, пожалуй, больше, чем для работы. Возможности отложить дела нет? Подумайте о том, кому можно их поручить – для сотрудничества на выгодных для вас условиях момент сейчас самый подходящий. Бизнесмены могут заключать долгосрочные сделки, расширять свой бизнес.
Личные отношения гармоничны, хотя вы предпочитаете «держать дистанцию» даже с самыми близкими людьми. Что ж, это совершенно правильный выбор: время полной искренности и абсолютного взаимного доверия придет позже. Не заставляйте любимого человека принимать решения, к которым он пока не готов – вы можете спровоцировать конфликт.