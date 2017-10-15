Начни свой день правильно: гороскоп на 15 октября

Не следует придавать большого значения романтическим признаниям – люди щедры на них, но не всегда серьезны, пишет Дворец.

Этот день характеризуется ростом жизненного потенциала, творческим подъемом, возможностью найти неожиданное решение привычных проблем. Не следует ждать легких успехов во всем, но наиболее важные цели могут быть достигнуты без больших усилий при условии правильного использования имеющихся ресурсов.

Овен

День будет удачным, продуктивным и интересным. Ваша задача – не принимать близко к сердцу мелкие недоразумения и не сходить с избранного пути. Решения, принятые самостоятельно, будут удачными. Воплощение в жизнь смелых идей, которые посетят вас сегодня, - всего лишь вопрос времени; результат же превзойдет ваши ожидания. Возможны приятные подарки.

Порадуют знаки внимания со стороны старых и новых знакомых; у вас не будет причин жаловаться на одиночество. Отношения с любимым человеком идут на лад, но вы не должны форсировать события, проявлять излишнюю инициативу – проследите за тем, как развивается ситуация, обдумайте создавшееся положение.

Телец

День будет приятным и интересным, полным разнообразных событий. Вас ожидают приятные сюрпризы и подарки, знаки внимания и неожиданные встречи. Легко находя общий язык с новыми знакомыми, вы стремительно расширяете свой круг общения, появляется возможность сблизиться с весьма интересными особами. Не может не радовать гармония в романтических отношениях. Родственники готовы поддержать любую вашу идею и забыть о прежних обидах.

Посещение светских мероприятий обещает быть делом не только приятным, но и полезным. Появляется возможность сделать удачные покупки или выгодно вложить деньги. Реализация идей, которые посетят вас в этот день, будет способствовать улучшению финансового положения.

Близнецы

Профессиональные хлопоты заметно осложнят жизнь Близнецам, и дело не только в новых делах, но и в необходимости исправлять ошибки, допущенные ранее, бороться с последствиями собственного легкомыслия. Ваша целеустремленность принесет неплохие плоды, но к ней совершенно необходимо добавить также терпение и готовность к компромиссам. На переговорах можно обсуждать финансовые вопросы, а вот разделения обязанностей касаться не стоит, как и строить планы, относящиеся к долгосрочному сотрудничеству.

Не так просто найти общий язык с любимым человеком, к тому же Близнецы сегодня предпочитают не говорить о накопившихся проблемах и претензиях, а лишь молчаливо обижаться или пытаться скрыть свои эмоции. Это не способствует ни улучшению настроения, ни гармонии в отношениях.

Рак

Возможны разногласия с друзьями, споры из-за пустяков. Постарайтесь быть снисходительными к чужим слабостями, но и от себя не требуйте слишком многого – этот день можно провести весьма приятно, если на время забыть о тех проблемах, решить которые немедленно невозможно. Вы будете душой любой компании, но поступите мудро, если не станете давать любимому человеку поводов для ревности.

Не скрывайте свои чувства, будьте искренни с окружающими. Очень опасно говорить близким то, что они, по вашему мнению, желают услышать, или брать на себя обязательства, выполнить которые вы пока не готовы. Приятным будет общение с детьми, порадуют встречи со старшими родственниками.