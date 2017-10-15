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17-летнюю школьницу изнасиловали три раза, пока она шла из клуба домой

Видео

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ФОТО: Скриншот с видео

17-летняя девушка подверглась трем отдельным случаям сексуального нападения по дороге домой. Пострадавшая возвращалась с друзьями из клуба в Тауэр-Хамлетс, Лондон, но вскоре им пришлось разойтись. В течение следующего часа и произошли три изнасилования, сообщает The Telegraph.

Подозреваемые попали в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как первый нападавший идёт с велосипедом навстречу девушке, после чего они вместе заходят в здание. Больше мужчине не попадал в поле зрения камер. Верхняя одежда пострадавшей впоследствии была найдена неподалеку от места преступления, пишет Лайф.

После полуночи другая камера видеонаблюдения сняла, как девушка идёт, спотыкаясь, по улице и в это время на нее нападает бородатый мужчина. Он подозревается в том, что изнасиловал жертву уже около ее дома, на Корфилд-стрит. По данным полиции, уже через несколько минут произошло третье нападение с участием двух или трех мужчин.

Вскоре один из прохожих заметил лежащую на земле девушку и позвонил 999. Стражи правопорядка считают, что подростка могли накачать наркотиками. Сейчас проводится анализ ее крови.

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