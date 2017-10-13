Как раскрасить сексуальную жизнь

Научиться такому танцу несложно. Обучение происходит быстро без особой физической подготовки в домашней обстановке перед большим зеркалом. Сначала нужно правильно распределить приоритеты, создать определенное настроение, подобрать образ и обстановку. Затем позвать зрителя на шоу, почувствовать себя соблазнительницей и профессиональной исполнительницей приватных танцев, пишут Sex-news.ru.

Стриптизершам на заметку

Танцевать нужно уверенно и правильно. Не стоит рассматривать себя в зеркале со всех боков и с головы до пят, и искать недостатки. Критика разрушает достоинства, не позволяет собой наслаждаться и полностью раскрепоститься.

В стриптизе обычно прячут то, что не нравится и демонстрируют то, что нравится. В нем используют дополнительные элементы: свечи, эфирные масла, вино, поцелуи, шарфики или платки, подходящее музыкальное сопровождение, удобный стул и многое другое.

Как подобрать наряд

Большое значение в стриптизе имеет эффектный удобный наряд: кружевное нижнее белье, полупрозрачный пеньюар, обувь на шпильках (если нет проблем с равновесием) и чулки.

Не стоит надевать длинную одежду с большим количеством замков и пуговиц. Такое одеяние, находясь в движении снимать сложно. Подобрать подходящий наряд можно в магазине для взрослых. Консультанты могут дать дельные советы и предложить видео уроки по стриптизу.

Перед презентацией танца нужно предварительно немного потренироваться перед зеркалом, чтобы зрителя своими движениями сразить, возбудить, и не рассмешить.

Как научиться танцевать

В интернете можно посмотреть «Шоу Гёлз» и другие фильмы. Они помогут выучить азы стрип танца, вовлечь партнера в процесс и дать правильный посыл. Фильмы можно смотреть вдвоем с мужчиной. Сюжеты его наверняка заинтересуют, возбудят и разбудят фантазию.

Танцевать можно в темноте или в приглушенном свете (при обычных или ароматизированных свечах). Вместо свечей можно использовать небольшое количество эфирных масел.

От процесса не должно ничего отвлекать. Особое значение имеет соответствующая обстановка. Создать ее помогут несложные действия и вышеперечисленные советы. Если возникнут сложности с танцевальными па, то можно несколько движений совмещать в одно. Эта маленькая хитрость, а также горящие свечи, бокал вина и поцелуи помогут избавиться от скованности, неловкости и от стеснений.

Освоить профессиональные танцевальные движения поможет опытный инструктор всего за несколько уроков. В случае необходимости нему можно обратиться за помощью.

В стриптиз входят элементы восточных и латиноамериканских танцев и важное правило: «Трогать нельзя». Оно действует в стриптиз- клубах. Но дома его можно нарушить или, наоборот, для остроты ощущений им воспользоваться.

Зрителя можно трогать, гладить, дразнить и полностью контролировать процесс. Если мужчина нарушит правило и захочет до вас дотронуться, то его можно чисто символически связать.

К партнеру можно близко подходить в самом начале танца. Близость поможет избавиться от волнения и справиться с собственными эмоциями. Он непременно оценит ваши старания.

Стриптиз представляет собой особую прелюдию. Ее суть заключается в том, чтобы партнерам настроиться на одну волну и получить новые яркие незабываемые ощущения.