Обнадеживающая статистика о раке, которая заставляет верить в лучшее

1. Количество смертей от рака снизилось в 1991–2012 годах на 23%

В 1991 наблюдался пик смертности от рака, составлявший 215 человек на 10 000 заболевших. С тех пор картина улучшилась благодаря раннему выявлению болезни и прогрессу в методах лечения, пишет Маркетиум. Около 1,7 миллионов людей, если верить статистике, остались живы. Сейчас существуют организации, которые занимаются поиском еще более прогрессивных инструментов борьбы с раком. Это дает надежду на положительную динамику в будущем.

2. Более 30% случаев рака обратимы

Есть вещи, которые могут предотвратить развитие и появление рака. К ним относятся:

здоровое питание;

регулярные физические упражнения;

отказ от алкоголя или существенное снижение его употребления;

отказ от курения.

3. Детская смертность от рака снизилась на 2% за 10 лет

Между 2003 и 2012 годом врачи констатировали, что количество умерших от рака детей в возрасте от 0 и до 18 лет стало меньше. Однако эта статистика в равной степени касается и взрослых: за то же время мужская смертность снизилась на 1,8%, а женская — на 1,4%.

4. Относительный процент выживания равен 69%

Относительный процент выживания — это вероятность того, что человек с диагнозом онкология проживет еще некоторое количество времени. Так вот в 1975–1977 годах шанс, что онкобольной проживет еще 5 лет, был всего 49%. Сейчас он вырос на 20%.

5. Рак, выявленный на ранних стадиях, дает почти стопроцентную гарантию жизни

Снова обратимся к понятию “относительного процента выживания”. Статистика выше применима к тяжелым формам рака. Для болезни, диагностированной вовремя, на первых стадиях, эта вероятность практически стопроцентна. Для больных раком груди она составляет 89%, а для остальных — почти 100%! Вот почему так важно обращать внимание именно на ранние симптомы.

6. Более 95% людей с раком яичников живут пять лет и дольше

В большей степени это относится к тем людям, чья болезнь не успела метастазировать. Локализованные метастазы выявляют у 68% людей. Но даже у тех, кому повезло меньше, есть надежда. И, если у первых процент выживания составляет 99%, то у вторых — 74%, что тоже немало.