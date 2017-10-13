Сексуального вам вечера, малыши! Пять вещей, которые быстрее всего возбуждают женщин

А все потому, что он настолько многогранен и непредсказуем, что может вызвать рефлексию у любого здорового мужчины (а у мужчины с научной степенью и подавно!). Правильный ли оргазм с ним испытывает партнерша? Пишет Menscult.ua.

Все ли виды? Нужной ли продолжительности?

Исследование, опубликованное в «Журнале сексуальной и семейной терапии» поставило своей целью классифицировать и систематизировать женские оргазмы.

В эксперименте приняли участие 1055 гетеросексуальных женщин от 18 до 94 лет. Они отвечали на вопросы, связанные с сексуальным поведением и возбуждением.

Главное открытие, сделанное учеными, — вагинальный секс очень переоценен в качестве способа получить оргазм. Всего 18,4 % опрошенных ответили, что им не требуется дополнительной стимуляции.

36% женщин испытывают оргазм исключительно от стимуляции клитора.

А еще 42% заявили, что дополнительная стимуляция клитора усиливает удовольствие во время секса, но по отдельности, в отрыве от производства, увы, не работает.

При этом почти 90% женщин ответили, что испытывают разные чувства при разных видах оргазма и что «О-о-о! Да!!!» совсем не то же самое, что какое-нибудь там «А-а-а!».

И только для 10,8% опрошенных женщин оргазм — всегда одни и те же ощущения.

Также ученые показали 1067 женщинам и 987 мужчинам длинный список различных сексуальных действий и попросили оценить их с точки зрения привлекательности. Вот как выглядела пятерка лидеров:

1-е место — секс (69,9%)

2-е место — объятия (62,5 %)

3-е место — поцелуи во время секса (49,2%)

4-е место — возбуждающие разговоры во время секса (46,7%)

5-е место — массаж (45,5%)

А также — внимание! — подавляющее большинство женщин указали, что полноценная прелюдия увеличивает шансы на оргазм.