«Я не твоя секси-детка»: девушка снимает и стыдит домогающихся ее мужчин (ФОТО)

20-летняя Ноа Янсма (Noa Jansma) — студентка в Университете Амстердама. Она любит гулять, но на улицах часто сталкивается с мужчинами, которые пытаются с ней познакомиться, выкрикивая ей вслед пошлые шутки и непристойные фразы, пишет Ridus.ru.

«Женщины обычно не знают, как реагировать на сексистские высказывания мужчин. Иногда я показывала им средний палец или огрызалась, но чувствовала себя при этом глупо. Тогда я решила сделать нечто, что даст мне над ними власть», — рассказала Ноа.

И она стала делать фотографии каждый раз, когда к ней приставал незнакомый мужчина или несколько. Каждого такого неприятного типа, который улюлюкал ей вслед или выкрикивал пошлости, голландская студентка просила сделать с ней селфи. Девушка выкладывает эти снимки на своей страничке в Instagram, сопровождая описанием действий и слов домогающихся. На фото мужчины совсем не стесняются, напротив — они хохочут и зубоскалят. А вот лицо Ноа выражает откровенную муку и неприязнь.

По словам автора, своим проектом она хочет дать понять, насколько неприятно и уничижительно такое отношение к женщинам, насколько недопустим в современном мире сексизм.

К слову, с 21 января 2018 года за приставания к женщинам на улице в Нидерландах будут штрафовать на 190 евро.

«Ммм, красивая! Сладкая девушка!»

«Три раза посигналил мне на скутере, подъехал сзади, перекрыл дорогу, сказал: „Боже, когда смотрю на тебя, у меня возникают такие дикие мысли, дикие, ДИКИЕ МЫСЛИ! Дорогая“. И опять посигналил три раза»