Тест: пятница, 13-е, или Какая ты плохая примета?

Пятница, 13-е, — дата, давно окутанная мистикой. Самые впечатлительные в этот день окропляют себя святой водой, а самые отчаянные — пытаются вызвать тёмные силы, пишет Ridus.ru.

Редакция Limon.ee предлагает не заморачиваться на суевериях и считать пятницу, 13-е, счастливым днём. А чтобы поднять себе настроение, пройдите наш шуточный тест и узнайте, какую плохую примету олицетворяете лично вы и как извлечь из этого выгоду. Ждём ваших результатов в комментариях!