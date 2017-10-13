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Надо же было такое надеть! 22-летняя модель пришла на вечеринку с голой грудью

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ФОТО: Vida Press

Известная британская модель Деми Роуз, которая имеет 5,5 миллионов подписчиков в Instagram, похвасталась чересчур откровенным образом.

На днях 22-летняя Деми посетила вечеринку журнала Sixty6 Magazine в Лондоне. Роуз надела провокационный наряд, который едва прикрывал ее пышную грудь.

Vida Press

Черное платье с металлическим кольцом модель дополнила босоножками в тон и прической с эффектом мокрых волос.

Vida Press

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