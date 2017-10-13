Надо же было такое надеть! 22-летняя модель пришла на вечеринку с голой грудью

На днях 22-летняя Деми посетила вечеринку журнала Sixty6 Magazine в Лондоне. Роуз надела провокационный наряд, который едва прикрывал ее пышную грудь.

Vida Press

Черное платье с металлическим кольцом модель дополнила босоножками в тон и прической с эффектом мокрых волос.