Интервью с автором скандальной статьи про Рыйваса: «Почему женщина пошла с политиком за холодильник?»

Сегодня гостьей утренней программы на эстонском радио Star FM стала автор скандальной статьи про Таави Рыйваса и его увлекательную поездку в Малайзию.
13 октября 2017 г., 14:04
«Весть, которая дошла до нас, это не непристойные танцы и прикосновения», - сказала журналистка Лийса Тагель. Ведущая программы Пилле Минев тогда спросила у автора статьи: «Почему жертва Катрин добровольно пошла за холодильники? Почему она не ушла, если танец ей казался неприятным?» - пишет Elu24.
«Все женщины были в такой ситуации, когда в плохой ситуации ты делаешь хорошее лицо. Мы все улыбались в ситуациях, когда нам было очень плохо. Это же всё-таки бывший премьер-министр Эстонии, кому свойственен образ семейного человека», - говорит Тагель.
По словам журналистки, Рыйвас в этой истории пострадал больше, чем жертва.