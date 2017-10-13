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Интервью с автором скандальной статьи про Рыйваса: «Почему женщина пошла с политиком за холодильник?»

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Таави Рыйвас | ФОТО: Liis Treimann

Сегодня гостьей утренней программы на эстонском радио Star FM стала автор скандальной статьи про Таави Рыйваса и его увлекательную поездку в Малайзию.

«Весть, которая дошла до нас, это не непристойные танцы и прикосновения», - сказала журналистка Лийса Тагель. Ведущая программы Пилле Минев тогда спросила у автора статьи: «Почему жертва Катрин добровольно пошла за холодильники? Почему она не ушла, если танец ей казался неприятным?» - пишет Elu24.

«Все женщины были в такой ситуации, когда в плохой ситуации ты делаешь хорошее лицо. Мы все улыбались в ситуациях, когда нам было очень плохо. Это же всё-таки бывший премьер-министр Эстонии, кому свойственен образ семейного человека», - говорит Тагель.

По словам журналистки, Рыйвас в этой истории пострадал больше, чем жертва.

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