Интервью с автором скандальной статьи про Рыйваса: «Почему женщина пошла с политиком за холодильник?»

«Весть, которая дошла до нас, это не непристойные танцы и прикосновения», - сказала журналистка Лийса Тагель. Ведущая программы Пилле Минев тогда спросила у автора статьи: «Почему жертва Катрин добровольно пошла за холодильники? Почему она не ушла, если танец ей казался неприятным?» - пишет Elu24.

«Все женщины были в такой ситуации, когда в плохой ситуации ты делаешь хорошее лицо. Мы все улыбались в ситуациях, когда нам было очень плохо. Это же всё-таки бывший премьер-министр Эстонии, кому свойственен образ семейного человека», - говорит Тагель.

По словам журналистки, Рыйвас в этой истории пострадал больше, чем жертва.