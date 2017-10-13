Погибшая в Доминикане россиянка оставила ребенка

Погибшую российскую туристку звали Наталья Бородина, ей было 35 лет (ранее сообщалось, что 37). Женщина занималась продажей заграничной недвижимости своим соотечественникам-россиянам. Благодаря своей прибыльной работе она часто пускалась в путешествия, передает Utro.

На странице Натальи в соцсети «Вконтакте» (там фамилия указана Борисова) опубликовано множество фотографий из разных городов и курортов мира. Снимки с отдыха чередуются с селфи женщины, на которых она демонстрирует довольно откровенные позы. Судя по фотоархиву Натальи, она также любила посещать ночные клубы и тщательно следила за фигурой.

От ее одноклассницы стало известно, что у погибшей остался ребенок. В беседе с телеканалом «РЕН ТВ» знакомая рассказала, что они вместе учились в Златоусте, но после школы очень долгое время не виделись, хотя иногда общались в соцсетях. По ее словам, Наталья ей рассказала о том, что у нее есть сын, который живет у бабушки.

«Ребенок с мамой ее часто жил. Где-то лет 11 мальчику. Вроде бы ребенка она не забрала. Говорила, что с молодым человеком жила», - вспомнила одноклассница.

Также она прокомментировала информацию о работе Натальи в эскорте. По ее словам, подобный способ заработка ее знакомая действительна могла практиковать, а может даже «что-то похлеще».

Автором видео трагического происшествия с Бородиной стала подруга Бородиной украинка Иванна Бойрачук, пишет Life. Именно она сидела за рулем авто и снимала россиянку на камеру. «РЕН ТВ» со ссылкой на местные СМИ уточняет, что полиция задержала Иванну по подозрению в вождении авто в пьяном виде.

Как сообщил РИА «Новости» представитель посольства РФ в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике Зураб Перадзе, пока родственники погибшей на связь с дипломатами не выходили. Как сообщил Пятый канал, мать и сестра Натальи не могут собрать деньги на транспортировку ее тела на родину.