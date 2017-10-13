«Мозг обратился в силиконовую грудь!»: Доминикану возмутила смерть голой россиянки

Сюжеты о несчастном случае показали все местные телеканалы, а жители республики спорят друг с другом о поведении женщины перед смертью. Кроме того в своих комментариях к новости доминиканцы выдвигают предположения, кто виновен в гибели Натальи, передает URA.

"Водитель должен быть признан виновным в непредумышленном убийстве, убийство, потому что вы записываете видео за рулем. Если бы он был сосредоточен на дороге, то увидел бы этот столб или знак, который убил женщину", – заявил один из жителей Доминиканы.

Другой пользователь Сети предположил, что россиянка сама виновата в трагедии, и заподозрил погибшую в употреблении запрещенных веществ: "Минимум имела проблемы психологического характера, или она употребляла наркотики".

Третьи же просто шокированы безрассудством девушки: "Весь мозг обратился в силиконовые сиськи. Вызывает отвращение женщина, а она была матерью ребенка".

Как му уже писали ранее, трагедия произошла, когда Наталья ехала со своей украинской подругой по дорогам тропической страны. Девушка разделась до трусов и по пояс вылезла из окна машины. В этот момент ее спутница, которая управляла транспортным средством, немного повернула руль вправо, и Наталья ударилась головой о дорожный знак. Россиянка погибла на месте.