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Невесту принца Гарри уволили с работы

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ФОТО: Vida Press / Mirrorpix

Поклонники Меган Маркл в предвкушении: как сообщают приближенные к паре источники, скоро ожидается женитьба актрисы и принца Гарри. Невесту наследника престола одобрила сама Елизавета II.

Судя по всему, королеву не смутила карьера Меган, которая стала известной благодаря роли в сериале "Форс-мажоры", – передает Clutch.net.ua.

Встретив принца, Маркл стала по-другому относиться к своим ролям: она даже отказалась участвовать в новом сезоне "Форс-мажоров" и попросила об увольнении. Создатели сериала пошли ей навстречу и уже начали искать замену. Об этом сообщает британское издание "The Mirror".

Фанаты Меган в замешательстве: как их любимый сериал обойдется без одной из главных героинь? Но поступок возлюбленной принца имеет несколько обоснований. Одна из версий звучит так: актриса решила бросить карьеру, перебраться из Нью-Йорка в Лондон и заняться подготовкой к свадьбе. Согласно второй версии, будущая принцесса отказалась от съемок ради королевской семьи, ведь негоже невесте принца сниматься в откровенных сценах.

Scanpix/PA Images

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