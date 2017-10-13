Невесту принца Гарри уволили с работы

Судя по всему, королеву не смутила карьера Меган, которая стала известной благодаря роли в сериале "Форс-мажоры", – передает Clutch.net.ua.

Встретив принца, Маркл стала по-другому относиться к своим ролям: она даже отказалась участвовать в новом сезоне "Форс-мажоров" и попросила об увольнении. Создатели сериала пошли ей навстречу и уже начали искать замену. Об этом сообщает британское издание "The Mirror".

Фанаты Меган в замешательстве: как их любимый сериал обойдется без одной из главных героинь? Но поступок возлюбленной принца имеет несколько обоснований. Одна из версий звучит так: актриса решила бросить карьеру, перебраться из Нью-Йорка в Лондон и заняться подготовкой к свадьбе. Согласно второй версии, будущая принцесса отказалась от съемок ради королевской семьи, ведь негоже невесте принца сниматься в откровенных сценах.