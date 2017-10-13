Дима Билан признался в новых проблемах со здоровьем

Не так давно СМИ выяснили, что Дима Билан страдает не только от гастрита, но и от нескольких позвоночных грыж. Поклонники уже давно забили тревогу, умоляя певца обратить внимание на состояние своего здоровья. Артист так сильно похудел, что при росте около 186 сантиметров его вес составлял всего 69 килограммов.

К счастью, Дима взялся за свое здоровье и пошел на поправку, однако с одной из проблем он все-таки пока не может справиться. «Вчера уснул себе спокойно, чего почти не бывает, и не было давно! А ведь обычно, то совесть подъедала мои сны, то невыполненное домашнее задание или эмоция внезапного счастья…» — написал Билан в своем Instagram, намекнув на хроническую бессонницу (орфография и пунктуация автора сохранены). Любопытно, что некоторые фолловеры Димы усмотрели в его словах сообщение о новом романе и даже стали поздравлять певца. При этом исполнитель не появлялся на публике со спутницей (как правило, с незнакомкой) с мая этого года.