Понеслась душа! Ведьма Мэрилин Керро выпустила собственное нижнее белье

Очевидно, в этом году девушка поняла – пора двигаться дальше и… выпустила свою коллекцию нижнего белья совместно с брендом BonBon Lingerie. Коллекцию журнал Kroonika называет «мистической», а ознакомиться с ней можно в рамках Таллиннской недели моды.

Как стало известно, в показе примет участие и сама звездная ведьма, но для Мэрилин это будет не первый опыт – как известно, до того, как она во всеуслышание заявила о своем даре, Керро была довольно успешной моделью.