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Понеслась душа! Ведьма Мэрилин Керро выпустила собственное нижнее белье

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ФОТО: Instagram/ Marilyn Kerro

Никто не станет отрицать, что за последние несколько лет ведьма Мэрилин Керро добилась многого. В Таллинне и в Москве известная эстонка открыла весьма прибыльные магазины, стала не только участницей телешоу, но и жюри в некоторых из них, и многое другое…

Очевидно, в этом году девушка поняла – пора двигаться дальше и… выпустила свою коллекцию нижнего белья совместно с брендом BonBon Lingerie. Коллекцию журнал Kroonika называет «мистической», а ознакомиться с ней можно в рамках Таллиннской недели моды.

Как стало известно, в показе примет участие и сама звездная ведьма, но для Мэрилин это будет не первый опыт – как известно, до того, как она во всеуслышание заявила о своем даре, Керро была довольно успешной моделью.

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