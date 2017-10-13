Андрея Аршавина бросила новая жена

Супруга 36-летнего нападающего "Кайрата" Андрея Аршавина рассказала о причинах разрыва звёздной пары. По словам Алисы Казьминой, всему виной измена, которую она так и не смогла ему простить.

— Не простила измену, разлюбила, не хочу быть вместе, — коротко прокомментировала она в беседе с Life.

Отметим, незадолго до свадьбы с Казьминой, которая состоялась в сентябре прошлого года, у Аршавина были отношения с моделью по имени Екатерина, которая, в свою очередь, тоже была замужем. История о двойной жизни футболиста стала известна прессе, но тогда в немногочисленных интервью жена Аршавина рассказала, что смогла простить супругу предательство, поскольку видела, как он переживал и даже плакал.

Фото: Scanpix

Напомним, в 2012 году Аршавин пережил громкий развод, оставив мать своих троих детей Юлию Барановскую. 1 сентября 2016 года футболист женился на Алисе Казьминой, с которой до этого встречался несколько лет. В феврале 2017 у них родилась общая дочь Есеня.