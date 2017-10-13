Как пройдет пятница 13-е? Скорее читайте гороскоп!

Овен

Овнам предстоит решить массу сложных проблем. Финансовая ситуация нестабильна, есть вероятность как денежных поступлений, так и значительных расходов, в том числе непредвиденных. Вы склонны переоценивать свои возможности, тратить слишком много, делать необдуманные покупки. Участие в рискованных мероприятиях может нанести ущерб здоровью; поберегите себя, сделайте выбор в пользу спокойного отдыха.

Трудный день для влюбленных, ваши чувства проходят этап проверки на прочность. Придется работать над собой, пересмотреть свои приоритеты, чтобы сохранить важные для вас отношения. Будьте готовы к переменам.

Телец

Очень сильны позитивные тенденции, что позволяет добиться значительных успехов во многих сферах жизни. Вероятны выгодные сделки, можно рассчитывать на денежные поступления, возвращение долгов, подарки. Покупки будут удачными, об инвестициях в развитие собственного бизнеса тоже не придется жалеть. Деловые переговоры дадут отличный результат, если вы будете рассчитывать не только на свое обаяние, но и на профессиональные качества, навыки и умения.

Складывается благоприятная ситуация для перемен в личной жизни, можно рассчитывать на исполнение желаний. Удачное стечение обстоятельств позволит завязать интересные знакомства. Не упустите шанс отлично провести время, отправившись в неожиданное путешествие.

Близнецы

Благоприятный день, практически лишенный неприятных неожиданностей, недоразумений. Удача улыбается Близнецам, но для достижения поставленных целей представителям данного знака придется приложить некоторые усилия: пословица о труде и рыбке весьма актуальна. Звезды советуют решать наиболее важные вопросы в первой половине дня – в последующие часы вам будет трудно сосредоточиться, отвлечься от приятных размышлений.

Романтическое настроение и общая благодушность не позволяют вам обращать внимание на мелкие промахи любимого человека, что способствует гармонизации отношений, позволяет провести день без размолвок и ссор. Юные представители знака получат приятные подарки от старших родственников.

Рак

Спокойный день, характеризующийся устойчивым влиянием позитивных тенденций. Во многих сферах жизни вероятны успехи, единственным условием достижения которых является обдуманность всех совершаемых поступков. Возможно получение денег и небольших подарков. Этот день хорошо подходит для общения с младшими родственниками.

Замечательными и запоминающими будут вечеринки и иные светские мероприятия, вас порадуют встречи со старыми друзьями. Не будет недостатка и в знаках внимания со стороны представителей противоположного пола, хотя для начала серьезных романтических отношений это не самый подходящий день.

Лев

Этот день не принесет профессиональных побед – по крайней мере, легких. Можно не сомневаться, что достижение поставленных целей потребует от вас значительных усилий, конкуренция будет жесткой, а действия недоброжелателей – активными и обдуманными. Не торопитесь принимать решения, касающиеся покупок и инвестиций: в данный момент вам лучше быть экономнее.

Непросты отношения с любимым человеком, да и дружеские встречи проходят не так приятно, как хотелось бы. Не нужно торопиться и совершать поступки, последствия которых будут сказываться в течение долгого времени; сегодня вы не можете похвастаться ни предусмотрительностью, ни осторожностью.