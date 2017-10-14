Увеличила грудь или фотошоп? Ани Лорак поразила поклонников

Певица Ани Лорак шокировала поклонников на странице в Instagram. На съемках клипа на композицию "Новый бывший" Каролина удивила откровенным и смелым образом, пишет Сегодня.
14 октября 2017 г., 10:16
Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.
На снимке Ани позирует в вещах от украинского бренда TATTOOSWEATERS (дизайнер и стилист Анна Осмехина). Лорак предстала в топе и лосинах.
Подписчики подозревают, что певица увеличила грудь. Пышный бюст Лорак вызвал много вопросов.
"Что с грудью? Как то неестественно выглядит", "Что с грудью?", "Странно выглядит", "Откуда такая грудь?", "Ужас, надеюсь это фотошоп", "Грудь жесть! Сильно перефотошопили!", "Ким Кардашьян нервно курит в сторонке", "Ну с грудью явно переборщили", "С грудью перебор", "Грудь слишком большая", "Я вас даже не узнала", "Что с грудью? Резко выросла?", – комментируют пользователи.