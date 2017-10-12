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Жена и дети погибают в автокатастрофе: Киану Ривз в первом трейлере «Репродукции»

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ФОТО: Скриншот видео

Когда любимые жена и дети погибают в автокатастрофе, первый импульс героя, талантливого ученого – вернуть их к жизни.

С воскрешением Киану Ривз успешно справляется, но дальше всё, как водится, пошло не так, пишет Menscult.ua.

«Репродукция» - это научно-фантастический триллер, рассказывающий историю главного героя, талантливого ученого-биолога, который теряет в автокатастрофе свою семью.

Одержимый желанием вернуть близких, он преступает законы государства, научной этики и самой природы.

Съемками фильма занимался режиссер Джеффри Начманофф (сериалы «Родина», «Чикаго в огне»), в кинотеатрах картина появится 18 января 2018 года.

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