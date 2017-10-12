Жена и дети погибают в автокатастрофе: Киану Ривз в первом трейлере «Репродукции»
12 октября 2017 г., 19:30
Когда любимые жена и дети погибают в автокатастрофе, первый импульс героя, талантливого ученого – вернуть их к жизни.
С воскрешением Киану Ривз успешно справляется, но дальше всё, как водится, пошло не так, пишет Menscult.ua.
«Репродукция» - это научно-фантастический триллер, рассказывающий историю главного героя, талантливого ученого-биолога, который теряет в автокатастрофе свою семью.
Одержимый желанием вернуть близких, он преступает законы государства, научной этики и самой природы.
Съемками фильма занимался режиссер Джеффри Начманофф (сериалы «Родина», «Чикаго в огне»), в кинотеатрах картина появится 18 января 2018 года.