Юлия Высоцкая станет новой ведущей «Жди меня»

Рассказывать о семейных драмах теперь будут актриса и телеведущая, обладательница премий ТЭФИ и "Ника" Юлия Высоцкая, актер театра и кино, лауреат премий ТЭФИ и "Золотой орел" Сергей Шакуров и основатель поисково-спасательной организации "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Как судачат в коридорах телецентра, решающим для согласия Юлии фактором стал гонорар. Точная сумма не разглашается, но порядок цифр понять можно. Например, Высоцкой за то, что она в каждом рекламном блоке отстирывает пятна от супа, заплатили, как говорят, 120 тысяч долларов. В кино, по слухам, она зарабатывает до семи тысяч долларов за съемочный день. Нет оснований думать, что на НТВ она может получать меньше.

Съемки, кстати, не единственный источник дохода Юлии. Она владеет кулинарным брендом, сетью ресторанов и студий, где учат вкусно готовить.

Напомним, за время существования "Жди меня" было найдено более 200 тысяч человек. На базе программы создана сеть добровольных помощников в России, странах СНГ и за рубежом. На сегодняшний день "Жди меня" помогают более 500 человек. Кроме того, передача сотрудничает с департаментом уголовного розыска МВД России.