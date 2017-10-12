Предсказание Илоны Калдре сбывается: Рыйвас не будет лишь с одной женщиной

Затронула Илона и отношения Таави Рыйваса и Луизы Вярк (ныне Рыйвас).

Калдре, долго и внимательно посмотрев на фотографию премьера, сказала, что у премьера очень выразительные глаза и губы, и признала, что для него слишком важна свобода. «Он идет на хитрости, поскольку оценивает свою свободу очень высоко. Он должен всегда взвешивать аргументы «за» и «против». Он нуждается в более умных людях вокруг себя. Если он должен кому-то что-то доказать, тогда он женится, но сам он хочет оставаться неженатым», – сказала Калдре.

Также Илона увидела, что пара поженится после рождения второго ребенка. Хотя на тот момент Луиза еще даже не была беременна. После паузы Калдре добавила: «Этому мужчине свойственно, чтобы рядом с ним была не только одна женщина», – ошарашила тогда ясновидящая своим заявлением. К слову, тогда же она сказала, что Рыйвас не сохранит должность премьер-министра, но в политике останется.