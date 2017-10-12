Опасные украшения, которые приносят несчастья

Удивительно, но любимый аксессуар может оказаться как талисманом, привлекающим счастье, так и противником вашей энергетики, разрушающим вас изнутри. Примеряя на себя то или иное украшение, следует несколько раз подумать, не способно ли оно принести несчастье.

Шесть украшений, которые приносят несчастья

Чтобы не оттолкнуть от себя удачу, важно знать, что не стоит надевать на себя ни под каким предлогом.

Опасные находки. Найденные украшения — своего рода лотерея в «повезет или не повезет». Часто на улице можно встретить вещи, которые подбросили со злым умыслом, и практически всегда такими «подкидышами» служат предметы из драгоценных металлов - цепочки, крестики, кольца и браслеты. Не стоит недооценивать риски: через вещи, подобранные на улице, к вам может перейти чужое горе, родовая порча или венец безбрачия. Поэтому подумайте несколько раз, а стоит ли игра свеч. Как правило, от таких находок ничего хорошего не бывает.

Украденные украшения. Закон кармы работает как часы. В него верили еще наши предки, утверждая, что вместе с украденными украшениями человеку переходит весь негатив, болезни и несчастья прежнего владельца. Поэтому, поощряя чужое воровство и покупая что-то на блошином рынке, оцените все возможные последствия, которые не заставят себя долго ждать.

Покупка в ломбарде. Давайте взглянем на вещи объективно. От хорошей жизни украшения в ломбард не сдают, следовательно, подобные драгоценности могут иметь как криминальное прошлое, так и негативную энергетику. К таким предметам стоит относиться с опаской и по возможности не брать их голыми руками. Обычно желание сэкономить и удивить любимых подталкивает нас к таким радикальным мерам, которые в конечном итоге могут обернуться серьезными проблемами.

Подарки недоброжелателей. От завистников и их пакостей, к сожалению, никто не застрахован. Эксперты сайта Dailyhoro утверждают, что подарки, преподнесенные с негативным посылом, а порой и с наговоренными заклинаниями, вмиг могут развернуть вашу жизнь в худшую сторону. Если человек не вызывает у вас доверия, не принимайте от него украшения. Любой дар от злого сердца испортит вашу энергетику и станет источником негатива, а вместе с тем боли, слез и черной полосы.

Подделки. На рынках и в ювелирных лавках можно встретить дешевые украшения из искусственных камней. И именно такие вещи притягивают к себе негативные потоки. Дело в том, что драгоценный камень — это натуральный минерал, вобравший в себя мощь земли и природной энергии. Со временем эта сила перейдет вам, как полноправному владельцу, в то время как искусственные камни способны только высасывать жизненную силу и энергию из своего обладателя. Наличие брешей в энергоструктуре организма чревато серьезными последствиями: вы становитесь уязвимы к негативным программам и дурному влиянию извне.

Фамильные украшения. Драгоценности, передающиеся из поколения в поколение, сохраняют родовые программы, которые могут выступать как негативные установки. Но чаще всего украшение, которое на протяжении многих столетий передавалось от одного члена семьи другому, является защитным оберегом и источником благополучия, удачи и изобилия. Такие вещи стоит хранить, не отдавать в чужие руки и уж тем более не продавать. Проданное фамильное украшение может наложить проклятье на весь последующий род. Будьте бдительны!