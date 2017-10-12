Смотри! Анастасия Волочкова опубликовала откровенное постельное фото
12 октября 2017 г., 15:38
Многим знаменитая балерина Анастасия Волочкова известна своими откровенными фото, которые она умудряется делать в самых разнообразных местах.
На этот раз она не стала фантазировать и сделала пикантный снимок в постели. На своем новом фото Анастасия Волочкова запечатлена обнаженной. Свою грудь она прикрывает шикарным букетом белых роз. Мнение подписчиков артистки по поводу этого фото разделилось. Кто-то оценил подобное откровение, а кто-то заявил, что Волочкову надо перевоспитать, пишут 7d.org.ua.