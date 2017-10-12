Смотри! Анастасия Волочкова опубликовала откровенное постельное фото

На этот раз она не стала фантазировать и сделала пикантный снимок в постели. На своем новом фото Анастасия Волочкова запечатлена обнаженной. Свою грудь она прикрывает шикарным букетом белых роз. Мнение подписчиков артистки по поводу этого фото разделилось. Кто-то оценил подобное откровение, а кто-то заявил, что Волочкову надо перевоспитать, пишут 7d.org.ua.

Мне так не свойственно рано просыпаться.. Но сегодня это произошло... #анастасияволочкова #волочкова #балерина #доброеутро #белыерозы A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Oct 10, 2017 at 8:41pm PDT