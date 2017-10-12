Новое реалити-шоу «Пабличные игры» оказалось развратнее «Дома-2»

В социальной сети «ВКонтакте» запущено реалити-шоу «Пабличные игры», участники которого согласно правилам в течение 48 дней под сотнями камер обязаны выполнять различные задания ради развлечения зрителей и приза в три миллиона рублей, пишет Ridus.ru.

От других подобных проектов «Пабличные игры» отличаются в первую очередь главным судьей — это не жюри и не зрительское голосование, а нейронная сеть. Машина «судит» конкурсантов и удаляет «самых скучных», по крайней мере так уверяют организаторы проекта. Первыми выбыли три парня и девушка, которые не успели оперативно отметиться запоминающейся выходкой.

Всего за три дня прямая трансляция с площадок онлайн-проекта собрала более пяти миллионов просмотров, но разочаровала тех, кто надеялся увидеть что-то принципиально новое. Почти все из 28 участников от крупнейших сообществ Рунета — MDK, «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация зла» — немедленно занялись непотребством: начали ссориться, материться, употреблять алкоголь, демонстрировать интимные места, а одна парочка и вовсе занялась сексом.

Неожиданно выяснилось, что любители обнаженки начали мигрировать в отдельные паблики «ВКонтакте» и Telegram-каналы, где без лишней траты времени можно оценить самые скандальные кадры, а остальные начали ругаться нехорошими словами.

На волне негативных комментариев не в меру раскрепощенная девушка Анна Коновалова из команды паблика «Корпорация зла» была изгнана из проекта, а формат прямой трансляции пришлось менять — теперь шоу идет в записи и разбито на четыре крупных блока — «Утренний эфир», «Испытание», «Вечерний эфир» и «Дайджест дня». Была введена цензура — в кадре перестали мелькать гениталии.