Дикая смелость: Анджелина Джоли позирует для глянца в окружении гепардов
Кадры со съемок!
12 октября 2017 г., 11:21
Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки Harper's Bazaar в Намибии.
Анджелина Джоли стала звездой нового номера модного журнала Harper's Bazaar.
К 150-летию издания актриса позировала в необычной фотосессии в пустыне в Намиб (Африка), где ее партнерами по съемке стали гепарды. Пока Джоли позировала для фотоснимков, ее дети были неподалеку от съемочной группы.
Кадры со съемок смотрите ЗДЕСЬ!