Дикая смелость: Анджелина Джоли позирует для глянца в окружении гепардов

Анджелина Джоли стала звездой нового номера модного журнала Harper's Bazaar.

К 150-летию издания актриса позировала в необычной фотосессии в пустыне в Намиб (Африка), где ее партнерами по съемке стали гепарды. Пока Джоли позировала для фотоснимков, ее дети были неподалеку от съемочной группы.

Кадры со съемок смотрите ЗДЕСЬ!