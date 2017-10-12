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Дикая смелость: Анджелина Джоли позирует для глянца в окружении гепардов

Кадры со съемок!

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ФОТО: KEVIN WINTER/AFP

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки Harper's Bazaar в Намибии.

Анджелина Джоли стала звездой нового номера модного журнала Harper's Bazaar.

К 150-летию издания актриса позировала в необычной фотосессии в пустыне в Намиб (Африка), где ее партнерами по съемке стали гепарды. Пока Джоли позировала для фотоснимков, ее дети были неподалеку от съемочной группы.

Кадры со съемок смотрите ЗДЕСЬ!

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