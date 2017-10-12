Известная видеоблогерша случайно запустила трансляцию в Instagram во время секса

Звезда "Инстаграма" 18-летняя Кристен Ханчер, на которую подписано почти четыре миллиона человек, нечаянно запустила прямую трансляцию во время секса со своим парнем.
Канадская видеоблогерша прославилась благодаря публикации коротких музыкальных видео, на которых движения ее губ совпадают с текстом песни.
Огромная аудитория пристально следит за каждым её движением, поэтому инцидент, который с ней произошел, не укрылся от их внимания.
Как пишет The Sun, во время секса она или ее парень случайно нажал на телефон и запустил прямую трансляцию в "Инстаграме", которая длилась около трех минут. К сожалению для поклонников, камера была прикрыта, поэтому им пришлось довольствоваться одними лишь звуками, комментариями, охами и вздохами, пишет Лайф.
За трансляцией следили 14 тысяч человек, которые оставляли ей по ходу событий комментарии в прямом эфире. Когда об этом узнала сама видеоблогерша, она весьма изящно вышла из этой ситуации, сказав: "Мне супернеловко, но это было непреднамеренно, поэтому выкиньте это из головы".