Известная видеоблогерша случайно запустила трансляцию в Instagram во время секса

Канадская видеоблогерша прославилась благодаря публикации коротких музыкальных видео, на которых движения ее губ совпадают с текстом песни.

A post shared by Kristen Hancher (@kristenhancher) on Aug 29, 2017 at 2:58pm PDT

Огромная аудитория пристально следит за каждым её движением, поэтому инцидент, который с ней произошел, не укрылся от их внимания.

Как пишет The Sun, во время секса она или ее парень случайно нажал на телефон и запустил прямую трансляцию в "Инстаграме", которая длилась около трех минут. К сожалению для поклонников, камера была прикрыта, поэтому им пришлось довольствоваться одними лишь звуками, комментариями, охами и вздохами, пишет Лайф.

За трансляцией следили 14 тысяч человек, которые оставляли ей по ходу событий комментарии в прямом эфире. Когда об этом узнала сама видеоблогерша, она весьма изящно вышла из этой ситуации, сказав: "Мне супернеловко, но это было непреднамеренно, поэтому выкиньте это из головы".