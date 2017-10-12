Выпивали, приставали и скинули женщину в бассейн: Таави Рыйвас публично извинился за пьяную вечеринку в Малайзии

18 сентября 34 эстонских бизнесмена во главе с Таави Рыйвасом при содействии Фонда развития предпринимательства (EAS) посетили Малайзию. Стоит отметить, что вице-спикер Рийгикогу отправился в поездку вместе со своей женой Луизой Рыйвас.
12 октября 2017 г., 10:12
После официальной части мероприятия участники делегации встретились коллегами – местными эстонцами - в баре, в том числе, и с женщинами, и вот тут-то началось настоящее веселье! Несколько членов официальной делегации от Эстонии вели себя на вечеринке неподобающим образом, передает Elu24 со ссылкой на Eesti Päevaleht. К женщинам приставали, а одну из них даже скинули в бассейн. Разумеется, алкоголя на вечеринке было предостаточно.
За все это безбашенное веселье эстонской делегации в Малайзии пришлось отвечать Таави Рыйвасу: в среду экс-премьер Эстонии направил через издание Eesti Päevaleht официальные извинения.