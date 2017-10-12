Читайте и делайте выводы: гороскоп на 12 октября

Овен

Этот день обещает профессиональные успехи тем, кто умеет работать самостоятельно – получение помощи маловероятно, да и на толковые рекомендации окружающие на удивление скупы. Не исключены проблемы со здоровьем; жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому вам следует избегать перегрузок.

Придется заняться решением финансовых проблем, пересмотреть планируемые расходы. Будьте готовы отказаться от необязательных покупок и развлечений. Растут потребности членов семьи, следует уделить максимум внимания старшим родственником. Сложны и неоднозначны отношения с любимым человеком, нужно быть очень терпеливым, чтобы в них разобраться.

Телец

День грандиозных перемен во многих сферах жизни. Вы не только полны жизненных сил, но и наделены удивительной способностью притягивать к себе разнообразные события – в основном приятные. Вероятны интересные знакомства, а также незапланированные встречи с людьми, по которым вы успели соскучиться.

Чрезвычайно важно умение следовать традициям, не разрушать тот порядок вещей, который за последнее время стал привычным для вас и ваших близких. Финансовая ситуация благоприятна, можно позволить себе крупные покупки.

Близнецы

Этот день будет удачным для Близнецов; он обещает принести любовь и взаимопонимание. Уравновешенность и внутреннее ощущение покоя позволят вам философски относиться к неприятностям, возникающим на пути к успеху. Сегодня не следует строить долгосрочных планов: сосредоточьтесь на решении хоть и мелких, но актуальных проблем.

Мужчинам-Близнецам нужно быть внимательнее к окружающим женщинам, в особенности – членам семьи. К вечеру настроение может ухудшиться; старайтесь контролировать свои эмоции, избегайте необдуманных высказываний и резких критических замечаний. Не забывайте, что ваша неудовлетворенность происходящим вокруг – вовсе не повод обижать близких.

Рак

Стоит несколько поумерить свой пыл и отдать предпочтение простым делам и решению рядовых проблем. Профессиональные победы маловероятны, равно как и удачные идеи, заманчивые предложения и перспективные проекты. Отношения с деловыми партнерами омрачены обострением давних разногласий, претензии друг к другу растут как на дрожжах.

Не самым легким будет этот день и для влюбленных: усиливается влияние негативных тенденций на сферу романтических отношений, готовность к компромиссу, напротив, тает на глазах. Этот день можно использовать для поездок, в том числе и совместных; важно, чтобы они были хорошо подготовленными и продуманными.

Лев

Львам придется заняться не слишком приятными делами, уклониться от выполнения которых будет практически невозможно. Этот день неблагоприятен для путешествий, длительных и дальних прогулок; лучше всего остаться дома и посвятить время простым, не требующим сосредоточенности и интеллектуальных усилий, занятиям.

Отношения с друзьями и родственниками становятся довольно напряженными, но, если вы сохраните спокойствие, ссор и конфликтов не возникнет. Не копите обиду на любимого человека, это не поможет избежать проблем: если вы чем-то недовольны, сегодня лучше сказать об этом открыто.

Дева

Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов, делать покупки. Велика вероятность ошибок в расчетах, заключения убыточных сделок. В решении деловых вопросов помогут коллеги и проверенные временем партнеры, новые знакомые выступят с предложениями, на которые стоит согласиться. Подходящий день для домашних дел, решения бытовых проблем.