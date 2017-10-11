Стали известны баснословные гонорары Аллы Пугачевой

Официально Алла Борисовна уже несколько лет на пенсии. Основным кормильцем семьи является Максим Галкин. Он ведет несколько проектов на Первом канале и берется за корпоративы. С некоторых пор на частных праздниках начала выступать и Алла Борисовна. Как утверждают источники, ее гонорары превышают суммы, которые запрашивают за свое выступление топовые артисты. Если ее бывший муж Филипп Киркоров может попросить 100 – 150 тысяч евро, то Пугачева выйдет на сцену за 300 – 350 тысяч евро, пишет 7d.org.ua.