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Это надо видеть: звезда шоу «Ты супер!» Игорь Лесков из Эстонии записал первый клип в Таллинне!

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ФОТО: Скриншот видео youtube.com

С декабря прошлого года жизнь Игоря Лескова из Кохтла-Ныммеского детского дома изменилась невероятно. В начале этого года он с успехом выступил на проекте телеканала «НТВ» - «Ты супер!», с участие в котором ему помог портал Sputnik.

Начинающий артист продолжает делать новые шаги в мире музыки уже здесь, в Эстонии. На днях завершилась работа над его первым кликом на песню «Сияем». Клип был снят в Таллинне. Поклонники и близкие Игоря уже похвалили его работу в Youtube, где видео появилось 8 октября 2017 года.

Автор текста – сам Игорь Лесков, Музыка – 0 km prod. Продюсер – Манолис Шехали.

В ролях: Игорь Лесков, Амелия Шехали, Андрей Лесков, Виталий Швичков, «Джастин».

Смотрите видео! Поддержать Игоря добрым словом можно в комментариях на портале Limon.ee!

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