Интернет в недоумении! Что случилось с мужем Дианы Шурыгиной?

Диана Шурыгина объявила о том, что фамилия ее мужа не Шлягин, а Шлянин. При этом на официальной страничке самого избранника 18-летней красотки в "ВКонтакте" указано, что он Шлямин, вследствие чего поклонники впали в полнейшее недоумение от таких странных изменений.

5 октября Диана Шурыгина вышла замуж. Многочисленные СМИ называли избранником 18-летней красотки видеооператора "Первого канала" Андрея Шлягина. Однако прошло несколько дней и события стали развиваться странным образом.

Все началось с того, что Диана Шурыгина на, предположительно, своей официальной страничке в социальной сети Instagram начала подписывать свежие фотогарфии хэштегом #дианашлянина. Внимательные подписчики немедленно поинтересовались, почему она ШляНина, когда фамилия ее мужа ШляГин. На это Диана ответила: "по тому что фамилия моего мужа Шлянин".

Тогда поклонники стали искать Андрея Шлянина в социальных сетях и... не нашли. Зато обнаружили некого Андрея ШляМина в социальной сети "ВКонтакте", причем на многих фотографиях (и на главной тоже) запечатлен именно новоиспеченный супруг Дианы Шурыгиной. Фанаты явно пришли в недоумение от метаморфоз, которые вдруг случились с мужем звезды ток-шоу "Пусть говорят".

Dni/ Instagram

Впрочем, в Сети немедленно выдвинули предположение, что отношения Дианы Шурыгиной и Андрея Шлягина/Шлянина/Шлямина сфабрикованы от начала до конца ради пиара. Напомним, регистрация брака скандально известной звезды "Пусть говорят" и работника Первого канала состоялась в Дворце бракосочетаний №4. Влюбленные дали друг другу клятвы любви в присутствии родственников. На церемонии присутствовали родители молодоженов, которые не могли сдержать эмоций. Женщины пускали слезы радости от счастья, что Диана начинает новую жизнь, пишут Dni.