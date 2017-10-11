Так нельзя! Эта эстонка сводит весь мир умопомрачительной фигурой в смелом купальнике

Ролики публикуются в YouTube и Instagram. Стоит отметить, что в одном лишь Instagram как у Катри, так и у Юхана более 50 000 подписчиков.

Этой осень красивая и предприимчивая пара успела посетить Грецию и Бали. Но пока работа над видеороликами идет полным ходом, надо же чем-то поддерживать интерес публики! Вот Катри и опубликовала жаркий снимок, где она с шоколадным загаром позирует в белоснежном купальнике. Таким фотографиям хочешь – не хочешь, а начинаешь завидовать, сидя в серую среду у себя в офисе. Ну разве так можно?