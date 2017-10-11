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Так нельзя! Эта эстонка сводит весь мир умопомрачительной фигурой в смелом купальнике

Смотрите фото!

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ФОТО: Instagram / katrikats

Молодая пара зарабатывает себе на жизнь весьма приятным образом. Юхан Сярглеп вместе со своей девушкой Катри Палм путешествуют по странам, снимая интересные видео.

Ролики публикуются в YouTube и Instagram. Стоит отметить, что в одном лишь Instagram как у Катри, так и у Юхана более 50 000 подписчиков.

Этой осень красивая и предприимчивая пара успела посетить Грецию и Бали. Но пока работа над видеороликами идет полным ходом, надо же чем-то поддерживать интерес публики! Вот Катри и опубликовала жаркий снимок, где она с шоколадным загаром позирует в белоснежном купальнике. Таким фотографиям хочешь – не хочешь, а начинаешь завидовать, сидя в серую среду у себя в офисе. Ну разве так можно?

A post shared by KATRI KATS (@katrikats) on

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