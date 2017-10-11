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Михаила Ефремова назвали предателем после его отказа от поездки в Крым

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Михаил Ефремов играет роль Кондратова. | ФОТО: Кадр из фильма

Российский актер Михаил Ефремов в эфире телеканала «Дождь» заявил, что не поедет в Крым, так как не хочет получить запрет на въезд на Украину.

Журналистка поинтересовалась, как поступит Ефремов, если на полуострове будут снимать сцены из его нового проекта, пишет Ridus.ru.

"Откажусь. Я подожду все-таки, пока украинцы выдохнут или что-то еще",- заявил артист.

После этого корреспондент отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Роман Головнев написал разгромный пост, критикуя позицию Ефремова. По мнению журналиста, это «предательство крымчан и русских людей, всеми силами добивавшихся свободы».

После критики заслуженного артиста РФ мнения пользователей Сети разделились. Некоторые посчитали позицию Ефремова не предательством, а выбором человека.

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