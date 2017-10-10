Узнай, женщин какого возраста ты привлекаешь

Она состоит из сухих цифр, но какие они на самом деле значительные! Ведь речь о возрасте и о том, как он влияет на влечение к представителям противоположного пола.

Аналитики Coffee Meets Bagel составили две таблицы, по которым ты можешь проследить процент вашего с девушкой взаимного притяжения.

Итак, приступай.

Таблица номер 1.

/ Menscult.ua

На ней ты можешь рассмотреть, какого возраста женщины тебя предпочитают.

Например, если тебе нравится девушка 24 лет, то у 32-летнего тебя больше шансов, чем у тебя 22-летнего.

Грань незрелости — это сочетание возрастов мужчины и женщины, при котором женщина явно будет опекать и играть роль матери для мужчины («И чего в этом плохого?!» — хотели бы спросить мы, но не будем, чтобы нас не засмеяли товарищи по скейтборду).

Таблица номер 2.

/ Menscult.ua

А здесь ты видишь, какого возраста женщины нравятся тебе.

Собственно, сенсаций тут мало: ни для кого не секрет, что мужчины постарше испытывают трепетное отношение к женщинам помоложе.

Пунктир «на грани извращения» обозначает ту грань, при котором ухаживания мужчины за молодой девушкой будут расцениваться обществом как событие со скандальным оттенком.