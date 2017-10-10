Узнай, женщин какого возраста ты привлекаешь

Популярный сайт знакомств Coffee Meets Bagel составил на основе данных тысяч своих пользователей прелюбопытную статистику.
Она состоит из сухих цифр, но какие они на самом деле значительные! Ведь речь о возрасте и о том, как он влияет на влечение к представителям противоположного пола.
Аналитики Coffee Meets Bagel составили две таблицы, по которым ты можешь проследить процент вашего с девушкой взаимного притяжения.
Итак, приступай.
Таблица номер 1.
/ Menscult.ua
На ней ты можешь рассмотреть, какого возраста женщины тебя предпочитают.
Например, если тебе нравится девушка 24 лет, то у 32-летнего тебя больше шансов, чем у тебя 22-летнего.
Грань незрелости — это сочетание возрастов мужчины и женщины, при котором женщина явно будет опекать и играть роль матери для мужчины («И чего в этом плохого?!» — хотели бы спросить мы, но не будем, чтобы нас не засмеяли товарищи по скейтборду).
Таблица номер 2.
/ Menscult.ua
А здесь ты видишь, какого возраста женщины нравятся тебе.
Собственно, сенсаций тут мало: ни для кого не секрет, что мужчины постарше испытывают трепетное отношение к женщинам помоложе.
Пунктир «на грани извращения» обозначает ту грань, при котором ухаживания мужчины за молодой девушкой будут расцениваться обществом как событие со скандальным оттенком.