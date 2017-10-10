Видео: эстонские звезды могут позволить себе всё, что душа пожелает!?

Певица Лийс Лемсалу: «Я могу позволить себе всё, что хочу. Купила дом, есть домашние животные. Машины нет, нет и прав. Но у меня и нет каких-то особо диких желаний».

Грете Пайя: «Квартира есть, нет водительских прав, но есть велосипед. Бессонные ночи в студиях, написание песен, сиди и думай, но не выходить... Гонорары зависят от того, кто заказывает».

Даниэль Леви: «Люди, которые делают какое-то дело с душой, они всегда живут хорошо. Машина есть, квартира есть, электрический велосипед».

Лаура Пыльдвере: «Жизнь у меня очень красивая и хорошая. Автомобиль есть, иначе бы ничего не успела, машина не лизинговая, моя».

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