Видео: эстонские звезды могут позволить себе всё, что душа пожелает!?

Ходят слухи о том, что знаменитости очень богаты и могут позволить себе почти всё, что душе угодно. Если говорить об американских или российских артистах - так оно и есть. А чем живут эстонские звезды и звездочки? Разбиралась программа Reporter.
10 октября 2017 г., 21:30
Певица Лийс Лемсалу: «Я могу позволить себе всё, что хочу. Купила дом, есть домашние животные. Машины нет, нет и прав. Но у меня и нет каких-то особо диких желаний».
Грете Пайя: «Квартира есть, нет водительских прав, но есть велосипед. Бессонные ночи в студиях, написание песен, сиди и думай, но не выходить... Гонорары зависят от того, кто заказывает».
Даниэль Леви: «Люди, которые делают какое-то дело с душой, они всегда живут хорошо. Машина есть, квартира есть, электрический велосипед».
Лаура Пыльдвере: «Жизнь у меня очень красивая и хорошая. Автомобиль есть, иначе бы ничего не успела, машина не лизинговая, моя».
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