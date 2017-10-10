Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ЗвездыМузыкаЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Это самый популярный вопрос о сексе в интернете

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Секс | ФОТО: cluber.com.ua

Поисковый сервис Google обнародовал статистику самых частых вопросов о сексе на английском языке, и первое место занял именно этот!

Где находится точка G? Очевидно, что он победил из-за универсальности: узнать эту тайну хотят и мужчины,и женщины. Google отвечает, что это участок внутри вагины (50−80 мм), на ее передней стенке, и что стимуляция точки G дарит женщинам более сильный оргазм, чем стимуляция клитора, пишет Menscult.ua.

Но в реальности все несколько сложнее, чем нас убеждает поисковик.

Исследование, в котором участвовало 1800 британских женщин, показало, что само существование этого магического участка — под вопросом. Другое мнение — она есть у 60 процентов женщин, только ее надо найти!

Наверх