Ивана Трамп в интервью назвала себя первой леди, а Мелания ей ответила!

После развода Дональд и Ивана Трамп остались в дружеских отношениях и постоянно поддерживали связь из-за наследников. Первая жена родила бизнесмену троих детей: Дональда-младшего, Иванку и Эрика. Скоро выходит автобиографическая повесть Иваны о воспитании отпрысков будущего президента. В честь этого события первая жена Дональда дала интервью в эфире шоу Good Morning America, передает Woman.

Бизнесвумен призналась, что может позвонить бывшему мужу в Белый дом, когда захочет, но не делает этого из-за Мелании: «Я не хочу звонить ему в Белый дом, потому что там рядом с ним Мелания. Не хочу вызывать ревность или что-то в этом роде. Я же первая жена Трампа, верно? Первая леди».

На это высказывание немедленно отреагировал официальный представитель нынешней супруги Дональда Трампа. «Миссис Трамп сделала Белый дом домом для Бэррона и президента. Ей нравится жить в Вашингтоне и исполнять обязанности первой леди США. Она планирует использовать свой статус для помощи детям, а не для продажи книг», — заявила пресс-секретарь Стефани Гришам.