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Налетай! Миллионерша из Латвии сдает свою юрмальскую резиденцию

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Вилла. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panter Media/Scanpix

Предпринимательница решила сдать свой частный дом, который расположен в престижном районе в Булдури, недалеко от моря, пишет Русский TVNET со ссылкой на Sejas.lv.

«Предлагаем в долгосрочную аренду просторную, современную резиденцию в центре Юрмалы. Недвижимость находится на проспекте Булдуру, в одном из роскошных районов частных домов города, а также на первой линии, рядом с морем», - написано про принадлежащий Бените Садауске дом на одном из порталов недвижимости.

Как сообщает издание «Privātā dzīve», домом Садауска наслаждается уже 20 лет, первые два года она его снимала, но в 1999 году подписала договор покупки за 16 749, 32 лата или 23 832, 14 евро.

Скриншот с manizurnali.lv

В доме площадью 608 кв.м. Девять комнат, первые два этажа отданы под нужны Бениты, а подвальное помещение — для обслуживающего персонала.

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