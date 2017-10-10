Не узнать! Одна из самых красивых женщин Эстонии преобразилась (ФОТО)
10 октября 2017 г., 15:40
«Мисс Эстонии-2005» и владелицу модельного агентства Invidia по праву считают одной из самых привлекательных женщин в Прибалтике.
Лето у Лауры Кыргемяэ выдалось насыщенным – она практически полностью пропала из социальных сетей, лишь изредка обновляла свою страничку в Facebook.
Неожиданностью для друзей и поклонников Лауры стало свежее фото в Instagram подруги Лауры, на котором звездную красотку нелегко узнать… Модель и бизнес-леди кардинально сменила цвет волос на угольно-черный.
Лаура Кыргемяэ (справа) с подругой: