Не узнать! Одна из самых красивых женщин Эстонии преобразилась (ФОТО)

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Лето у Лауры Кыргемяэ выдалось насыщенным – она практически полностью пропала из социальных сетей, лишь изредка обновляла свою страничку в Facebook.

Неожиданностью для друзей и поклонников Лауры стало свежее фото в Instagram подруги Лауры, на котором звездную красотку нелегко узнать… Модель и бизнес-леди кардинально сменила цвет волос на угольно-черный.

Лаура Кыргемяэ (справа) с подругой: