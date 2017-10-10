Какие четыре знака Зодиака самые мстительные и злопамятные?

Месть – это блюдо, которое подают холодным. И это факт. Какие же знаки зодиака считаются самыми свирепыми и изобретательными в плане своей мстительности и желания отплатить обидчикам по полной? Вас предупредили! Так что будьте осторожны, чтобы ненароком их не задеть, пишет Cluber.com.ua.

1. Скорпион

Конечно, самый свирепый знак – это Скорпион. Если вы его обидите или перейдете ему дорогу, срочно переезжайте в другой город, удалитесь из всех социальных сетей, поменяйте себе имя и наймите личную охрану. Разгневанный Скорпион – самый смертоносный человек на планете. Даже если он не откроет на вас сезон охоты, чтобы собственноручно снять с вас скальп, он все равно будет фантазировать о том, что он с вами сделает, попадись вы ему на глаза.

2. Рыбы

Представьте себе, эти тихие и чувствительные Рыбы могут казаться самой невинностью, но их исключительная уязвимость – это то, в чем вам нужно быть очень осторожным. Рыбы действительно могут терпеть и прощать очень долго, но если вы перейдете все границы – вы обречены. Этот знак будет бесконечно таить злобу и постоянно плести вокруг вас паутину сплетен и ненависти, чтобы погрузить вас в пучину боли. Вы можете проснуться однажды утром и понять, что причина, по которой у вас нет работы, нет денег, нет друзей и сбежала любимая собака – это потому, что когда-то давным-давно вы очень сильно задели нежных Рыб.

3. Телец

Как и у Скорпиона, у Тельца тоже есть своеобразная репутация, которая может заставить людей нервничать. Кого не напугает свирепый бык, медленно наступающий на вас? Ну, а теперь подумайте о том, что может произойти, когда вы разозлите этого быка до такой степени, что он захочет отомстить? У вас просто появится кровный враг, жаждущий сделать вас несчастным. Телец не будет жалить вас, как Скорпион, или таить на вас обиду даже после вашей смерти, как Рыбы. Он просто превратит вашу жизнь в пытку, пока не захочет вас простить. А упрямым людям прощать обидчиков очень нелегко.

4. Дева

Дева, возможно, наименее мстительна в этом списке, но она запросто может сделать вашу жизнь кошмаром, хотя поначалу вы даже не можете сразу понять, что вы её чем-то разозлили. Форма мести Девы проявляется в виде пассивно-агрессивных комментариев и действий. Иногда при общении с этим знаком вы просто кожей ощущаете, как от него исходят волны негатива в вашу сторону. Внимание Девы к деталям, особенно в мести – это не просто изощренная пытка, а самая настоящая психологическая атака, которую сложно вынести.