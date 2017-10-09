Первая леди Финляндии беременна! Финский президент станет отцом в 70 лет

Президентская чета на специальной пресс-конференции рассказала о том, что они ждут ребенка, сообщает Фонтанка.fi. “Мы рады объявить, что нашу семью ждет пополнение в феврале 2018 года”, – объявила Йенни Хаукио. Она также отметила, что ребенка они планировали долгие годы, пишет Ivbg.ru.

Главе Финляндии 69 лет, а его супруге – 40. Они поженились 3 января 2009 года. Малыш станет первым ребенком для Хаукио и третьим для Ниинисте.