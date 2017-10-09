Нарва отжигает! На вопрос о Керсти Кальюлайд жители массово отвечали: а что это?
Ролик увидела глава государства!
9 октября 2017 г., 18:07
Керсти Кальюлайд – год на посту президента Эстонии. По случаю этого телеканал ETV провел опрос в разных городах Эстонии, где у простых жителей спрашивали об отношении к президенту Керсти Кальюлайд.
Если эстонцы главу нашего государства хвалили, то русские из Нарвы либо относились к ней нейтрально, либо поражали своей неосведомленностью, отвечая журналисту: «А что это? … Президент? Ха-ха-ха, ааа!»
Видео можно посмотреть на портале Rus.err.ee.